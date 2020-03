Hjemmetrening: hold deg i form med disse enkle øvelsene

Artikkelen inneholder annonselenker

Økt styrke og kondisjon kan du like gjerne oppnå i ditt eget nærmiljøet, som på et fancy treningssenter. Legg inn en daglig økt innendørs eller på terrassen når solen begynner å varme. Prioriter styrkeøvelser for kroppens store muskelgrupper, i tillegg til en daglig gå- eller joggetur.

Knebøy med miniband

En god øvelse for setemuskulaturen, forside lår og stabiliseringsmuskulatur i mage og rygg. Tre et miniband rundt begge lår, og stå med skulderbred avstand mellom føttene, slik at strikken strammes. Bøy knær og hofter så mye du klarer, uten å bøye ryggen. Ha hælene godt plantet i gulvet hele tiden. Rett deg ut igjen, og gjenta øvelsen.



Hoftehev med miniband

En god øvelse for bakside lår og setemuskulaturen. Plasser minibandet rundt knærne og legg deg på ryggen med bøyde ben. Knip setemuskulaturen sammen og løft bekkenet og nedre del av ryggen opp fra gulvet, før du senker deg rolig ned igjen.

Et minibånd er et supergodt motstandstreningsverktøy – enkelt, men allsidig. Minibåndet egner seg godt til uttøying, muskeltrening og til og med rehabilitering.

Push-ups med strikk

En god øvelse for bryst- og skuldermuskulatur, triceps og mage- og ryggmuskulatur. Du kan velge om du vil gjøre push-ups med knærne i gulvet, eller med strake bein. Legg en treningsstrikk over øvre del av ryggen, og hold den stram med begge hender mens du senker deg ned og heiser deg opp.

Sittende roing med strikk

God øvelse for rygg, bakside skuldre og armer. Sett deg ned med strake bein. Legg strikken rundt føttene dine, og ta tak i hver ende av strikken med hendene. Strikken skal være stram når du har strake armer. Dra strikken bakover, mens du bøyer i armene og drar skulderbladene sammen. Ryggen skal holdes rett under hele øvelsen.

Treningsstrikk er et allsidig treningsverktøy du kan ta med deg over alt og er perfekt til motstandstrening i øvelser for armer, skuldre, bryst og ben. Redskapet gir deg et hav av muligheter og egner seg like godt på gymmen som hjemme i stua.

Få opp pulsen

Enten du er glad i en gåtur i høyt tempo, eller en løpetur, så er begge treningsformer med på å øke kondisjonen din, i tillegg til å ha positiv effekt på din mentale helse. Kom deg ut så ofte du kan, og få opp tempo såpass mye at du blir litt andpusten. Godt fottøy er avgjørende for en vellykket tur ut. Velg sko som er lette og har god demping.

Trenger du ekstra motivasjon til å trene?

Er du en ivrig hjemmetrener som ønsker å trene smartere og mer målrettet? En treningsklokke kan bli din egen personlige treningsmotivator, og vil oppmuntre deg til enda mer aktivitet i hverdagen.

