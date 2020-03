I de siste årene har særlig én sykkeltype blitt mer og mer populær i Norge og verden forøvrig, nemlig grusraceren.

Og tatt i betraktning hvor anvendelig en slik sykkel er, er det nesten rart at denne varianten ikke har tatt sykkel-Norge med storm for lenge siden.

Se årets grusracere fra Cannondale her

For tenkt deg en landeveissykkel med bukkestyre og fremoverlent stil - men med tjukkere dekk og mer komfortabel sittestilling - og vips så har du det beste fra flere verdener.

Perfekt for norske skogsveier

En grusracer er et perfekt fremkomstmiddel på norske skogsveier. Foto: ABC Brand Studio

Grusracerens force er at den er raskere enn en offroad-sykkel, takler grovere underlag enn en racersykkel og er allsidig som en hybrid. Noen varianter har også fester til skjermer og bagasjebærere, hvis du vil dra på langtur.

Det finnes selvfølgelig mange forskjellige typer grusracere, men noen fellesnevnere er at de gjerne har skivebremser, opp mot 40 mm brede dekk og en mer stabil rammegeometri enn hva du får i en typisk kvikk landeveissykkel.

Summen av dette er en sykkel som innbyr til lange, gode turer fra døra hjemme, gjennom byen, langs landeveien, inn i skogen og opp på fjellet, hvis du vil.

Og med et slikt bruksområde, er det ikke rart at disse syklene slår an i Norge.

Kanonbra sykler

Amerikanske Cannondale er ingen ferskinger, verken på sykler generelt eller grusracere spesielt. Deres 2020-modeller er helt i toppsjiktet når det gjelder kvalitet og egenskaper, og det skader jo heller ikke at designet er pent.

En av våre favoritter i årets line-up er Cannondale Topstone Alu 105. Dette er en aluminiumssykkel med tradisjonell ramme uten vandring, og er dermed hakket rimeligere enn flere av de andre modellene.

Cannondale Topstone Alu 105 Foto: Antonsport.no

Men den er likevel utstyrt med Cannondales solide Smartform C2-ramme, karbongaffel, trofaste Shimano 105-gir og hydrauliske bremser, og vil dermed være mer enn kapabel nok for de aller fleste ryttere.

Så, til deg som er litt glad i å sykle og vurderer en ny sykkel, ta sjansen på en grusracer. Du kommer ikke til å angre!

Saken inneholder kommersielle lenker.