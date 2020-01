Sykkelen har alltid hatt en viktig rolle i folks liv. Og i de senere år er også sesongen for sykkelen blitt utvidet. Større dekk gjør at den nærmest brukes hele året.

Så hvorfor stoppe der? Vel, nå er verdens første hydrofoil-sykkel – en vanngående tohjuling med et opplegg veldig likt en el-sykkel – på trappene.

Manta5 XE-1, heter sykkelen som kan gi pendlerne fra for eksempel Nesodden til Oslo en ny opplevelse. Det blir heller ingen treg opplevelse, for med 20 kilometer i timen, kan den konkurrere med de fleste el-sparkesyklene i hovedstaden. Bare at disse ikke kan kjøre på vann, så klart.

Les også: MDG vil stoppe alle nye «monsterveier»

I nesten ni år har selskapet Manta5 på New Zealand jobbet med å løse alles drøm, om å sykle på vannet. I 2017 kom den første prototypen. Siden har det ifølge administrerende direktør Greg Johnston vært en enorm interesse.

– Vi har fått henvendelser fra en rekke forskjellige folk, men det er især snakk om personer som liker å sykle på veien, i tillegg til at de er glad i vannsport, sier Johnston til AP.

Han forteller at interessentene befinner seg i USA, England og i Europa.

Og det er mulig å bestille din egen sykkel til sommeren. Prisen er på nette summen av 66.000 kroner.

Les også: Oslo kommune kan gjøre lite med elsparkesyklene