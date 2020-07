Stor test: Få en behagelig tur med hengekøye

Hennessy Explorer Deluxe Asym Zip går av med seieren som beste hengekøye i 2020. Dette er en modell med alt nødvendig ekstrautstyr inkludert, og den er svært komfortabel å ligge i.

Er du på jakt etter en rimeligere eller lettere modell, kan du se til Sea to Summit Pro Double, som er en mer allsidig hengekøye med flere tilpasningsmuligheter.

Ser du nøye på resultatlista vil du i tillegg se at Grand Trunk Double legger seg helt øverst. Den kåres dessverre ikke til vinner hos oss, da resultatet kun er basert på én test.

Det samme gjelder de populære modellene fra Ticket to the Moon, som legger seg rett bak Hennessy Explorer Deluxe Asym Zip. Selv om de kun er testet av én kilde, er det ikke til å stikke under stol at disse også er gode alternativer for deg som er på jakt etter en god hengekøye.

Se hele resultatlista her.

Triksene som gjør opplevelsen bedre

De siste årene har hengekøya blitt et svært populært produkt til turbruk, gjerne som et alternativ til telt. Modellene er lettere og kan være mer brukervennlige enn sistnevnte. Ikke minst er det enklere å finne en behagelig sovestilling i en køye, samtidig som du slipper å forholde deg til alt som kravler på bakken.

For å få den beste opplevelsen mulig, bør du velge rett hengekøye, rett ekstrautstyr, og forberede deg godt før du drar ut på tur. Under finner du noen av våre beste hengekøyetips.

Tenk gjennom planene dine

Det finnes ultralette hengekøyer som kan tas med på lengre fjellturer, og det finnes tyngre modeller som egner seg best til dagsturer. De ulike køyene har forskjellige bruksområder, og det er smart å sette seg inn i hvilken modell som passer best til dine planer.

En ultralett hengekøye kan ha andre bruksformål enn en ordinær køye. Foto: Produsentene – Kootek (øverst) og Sea to Summit (nederst)

Spesifikke anbefalinger for de ulike modellene finner du i produktbeskrivelsene til hvert enkelt produkt.

Er vekt viktigst, sier det seg selv at du bør gå for en av de ultralette modellene. Husk imidlertid å sammenligne vekta på køya og nødvendig ekstrautstyr, ikke bare hengekøya i seg selv. De forskjellige merkene har ulikt ekstrautstyr inkludert, og dette kan det være verdt å ha oversikt over før du sammenligner eller kjøper noe.

Planlegger du å bruke hengekøya på dagsturer, er gjerne komfort og størrelse viktigere enn vekta.

Hva slags utstyr er inkludert?

Det aller viktigste utstyret du trenger for overnattingsturer er myggnett, oppheng og regnbeskyttelse i form av en tarp. Hengekøyene med alt inkludert har vanligvis disse tre sakene i pakka.

Myggnett

Myggnettet holder, som navnet lover, mygg og andre insekter ute av hengekøya. De forskjellige køyene har ulike løsninger for dette. I noen modeller ligger nettingen nærmest på fjeset ditt, mens andre har løsninger som gjør at nettet løftes opp og gir deg ekstra rom i køya. Ikke minst tillater noen at du kan fjerne nettingen helt, mens andre kun lar deg slenge den halvveis vekk fra toppen av køya.

Er du særdeles opptatt av å kunne ligge uforstyrret under åpen himmel, eller av og til vil legge igjen nettingen hjemme, bør du gå for en av køyene uten integrert myggnett.

Oppheng

De fleste hengekøyer kommer med kroker i endene, slik at du kan snøre et tau rundt trærne og hekte opp hengekøya i krokene. Imidlertid er det ikke slik at absolutt alle hengekøyer kommer med kroker, og mange kommer uten tau eller annet oppheng.

Når du henger opp køya – Det bør være mellom 3 til 5 meters avstand mellom trærne, og det er ofte enklest å justere formen på hengekøya om avstanden er lang framfor kort. – Trærne bør være minst like tykk som et gjennomsnittlig voksent lår.

Ekspertene mener det kan være lurt å gå for opphenget som selges av den samme produsenten som hengekøya, fordi det av og til kan være knotete å få alle delene til å passe sammen. Dette gjelder derimot ikke alle merker og modeller, så det kan være verdt å sjekke kompatibiliteten før du bestemmer deg for det ene eller det andre.

Her er det også verdt å nevne at noen oppheng skader barken og trærne mindre enn andre. Er du opptatt av å påføre naturen minst mulig stress, bør du derfor gå for de bredeste festesnorene du finner, da de skader barken minst. Det er også en god idé å legge tauet over en gren eller lignende på treet, selv om det strengt tatt ikke skal være nødvendig.

Det er også viktig at du prøver å sette opp hengekøya hjemme, før du drar ut på tur. Særlig kan det ta litt tid å forstå hvordan opphengssystemene fungerer, og hvordan du strammer og justerer køya for å få en så behagelig liggeposisjon som mulig. I de største hengekøyene anbefales det at du forsøker å finne en god diagonal plassering i køya, da det gir deg den flateste og mest naturlige liggestillingen.

Regnbeskyttelse

Regnbeskyttelse, gjerne kalt tarp i sammenheng med hengekøyer, beskytter både mot regn og sol. Som regel kommer tarpen med halvdårlige plugger, så test gjerne eller gå til innkjøp av solide plugger dersom du vil sikre at den ikke flyr av gårde i vinden.

Husk også at tarpen bør plasseres nokså nære hengekøya, med mindre den er usedvanlig stor. Da kan det dessverre være vrient å se om for eksempel en elg lusker utenfor, spesielt om det ikke er mulig å se gjennom materialet i hengekøya. Synes du dette er ubehagelig, kan du gå for en av de tynneste køyene som man enkelt kan se gjennom.

Annet

Utover det spesifikke tilbehøret til hengekøya, bør du også tenke gjennom noe av det andre utstyret du tar med deg på tur.

Skal du på overnattingstur, og ønsker å ligge behagelig, anbefales det å ta med et liggeunderlag. Er vekt viktigst, kan du kanskje droppe det på varme dager. På kjølige dager bør du derimot gå for et liggeunderlag som isolerer bra. Dette gjelder spesielt dersom du skal gå for en av de ultralette hengekøyemodellene. Gjennom det tynne materialet kjenner man godt kald luft og vind utenfor.

Tenk nøye gjennom hva slags liggeunderlag du tar med på hengekøyetur. Foto: Produsenten / Sea to Summit

Det er dessuten en fordel om liggeunderlaget har friksjon mot hengekøya, slik at det ikke glir rundt mens du sover. I de smaleste køyene kan det i verste fall skli ut under bruk, noe som er svært upraktisk. Vil du ha et liggeunderlag som hjelper å holde formen på hengekøya hele natten, kan du gå for en modell med langsgående kanaler eller eggeskallmønster. I tillegg finnes det liggeunderlag som er spesiallaget for hengekøyer.

Når det gjelder valg av sovepose og soveklær, bør du ta hensyn til de samme faktorene som for liggeunderlaget. Er det kjølig ute, bør du gå for en varm sovepose. Husk at man lett blir kald når man henger i lufta, og ikke får noe isolasjon fra bakken under.

Prøv gjerne å henge en natt hjemme før du går for langt på tur, for å være trygg på at du får med deg rett utstyr når du virkelig trenger det. Husk likevel at den største fordelen med en hengekøye er at du slipper å drasse med deg alt for mye utstyr på tur.

