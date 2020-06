Stor test: Sus av gårde med en elsparkesykkel

På toppen i årets test av elsparkesykler finner vi E-twow Booster V. Modellen er en svært god elsparkesykkel, med bra akselerasjon og kraft i motoren. I tillegg har den en behagelig kjørefølelse, og kommer med fine ektrafunksjoner.

Ser du nøye på resultatlista vil du oppdage at det ligger en god del elsparkesykler over testvinneren fra E-Wheels. Disse modellene blir ikke kåret som vinner fordi de kun er blitt testet av én kilde.

I tillegg kommer blant annet modellen fra Xiaomi uten den lovpålagte fartssperren på 20 km/t, noe som gjør at heller ikke den kåres til vinner hos oss.

Se hele resultatlista her.

Hvilke regler gjelder for elsparkesykler?

Ifølge Vegvesenet regnes elektriske sparkesykler som små elektriske kjøretøy, noe som betyr at de følger reglene for en vanlig tråsykkel.

Dette innebærer at det ikke er aldersgrense for bruk, og du kan kjøre hvor som helst. Vær imidlertid obs på at du har særskilt ansvar for aktsomhet i møte med gående og andre trafikanter på fortau eller gangvei.

I tillegg er det påbudt med:

rød refleks bak på sykkelen

front- og baklys ved dårlig sikt

ringeklokke

Er det ikke mulig å plassere reflekser, baklys og ringeklokke på kjøretøyet, unntas du fra påbudet. Merk at det kan være mulig å sette disse på deg, i stedet for på kjøretøyet.



Hva med hjelm og hastighet?

Som med en alminnelig sykkel er det ikke påbudt med hjelm, selv om Vegvesenet oppfordrer alle syklister til å bruke hjelm. Dessuten finnes det en del regler for selve kjøretøyet.

Den viktigste handler om fart – elsparkesykkelen kan ikke oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft. Produsenten skal sette en fartssperre, og det skal ikke være mulig for brukeren å endre hastigheten til å være over 20 km/t.

I tillegg må kjøretøyet være:

uten sete

under 70 kg inkl. batteri

mindre enn 85 cm bredt og 120 cm lang

synlig merket med produsentenes navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer

Ønsker du en elsparkesykkel som går raskere enn 20 km/t, eller bryter en av de andre reglene, må du i stedet registere den som moped og følge reglene for mopeder.

Les alle detaljer hos Vegvesenet.

Sjekk kvalitet

Det kan også være lurt å ha i bakhodet at elsparkesykler har fått kritikk for å være mindre miljøvennlige, og ha kortere levetid, enn man først skulle tro. Dette har vært mye snakket om i forbindelse med utleiesykler, men noen av modellene i denne testen har også fått lignende kommentarer.

Blant annet har Xiaomi fått kritikk for at dekkene lett punkterer, mens noen modeller rett og slett blir ødelagt i løpet av testperioden.

Vil du gjøre en langsiktig investering i en solid elsparkesykkel kan det dermed lønne seg å legge merke til hva andre sier om leverandørens kundeservice, sjekke mulighetene for kjøp av reservedeler og den slags. Ikke minst kan det være smart å sjekke om det finnes verksteder i nærheten av deg som tar imot elsparkesykkelen din dersom den trenger reparasjon.

Husk forsikring

Før du begir deg ut i trafikken med en elsparkesykkel kan det være en god idé å ta en titt på innboforsikringen din. Inkluderer den ikke ansvarsdekning står du selv ansvarlig for eventuelle personskader dersom du krasjer med noen andre. Det kan i verste fall bety erstatningssummer med mange nuller.

Hva skal den brukes til?

Til slutt bør du tenke gjennom hvor du skal kjøre elsparkesykkelen og hvilke egenskaper du ønsker at den skal ha. Skal du kjøre på ulendt terreng og i mange bakker bør du finne en stabil og kraftig modell. Tenker du å ta den med deg på kollektivtransport bør du passe på at den ikke er for tung eller kronglete å bære med seg.

I produktomtalene under finner du informasjon om hvilke aktiviteter de ulike elektriske sparkesyklene passer til.

Om testkildene og produktene

I denne samletesten har vi inkludert norske kilder, som for eksempel Tek.no og Dinside, samt utenlandske kilder som svenske M3 og britiske Techadvisor.

Selv om de utenlandske kildene tester elsparkesykler som ikke har en fartssperre på 20 km/t – f.eks. har EU satt denne til 25 km/t – vurderer vi disse som relevante testkilder også for norske elsparkesyklister, ettersom det kun er farten som sperres på de ulike modellene.

I tillegg har vi inkludert en del modeller som ikke er lovlige å kjøre som elsparkesykler i Norge, ettersom de går i over 20 km/t. Likevel har vi tatt de med i testen, siden de er populære på markedet. Disse har vi tydelig markert som ulovlige i produktbeskrivelsene, og de vil ikke kåres som testvinner hos oss. Vær imidlertid obs på at modellene kan være lovlige på vegen dersom du registrerer dem som moped og følger regler for mopeder.

