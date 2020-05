Dropp ledningen med helt trådløse ørepropper

Sennheiser Momentum True Wireless 2 er best i test. Øreproppene får skryt for den gode lydkvaliteten, aktive støydempingen og den økte batteritiden.

På delt andreplass er Apple AirPods Pro og Sony WF-1000XM3. Begge modellene er utstyrt med støydemping og bra lydkvalitet.

Tredjeplassen går til Jabra Elite Active 75t. Modellen fra Jabra er de beste trådløse øreproppene for trening i vår test. Proppene er nemlig beskyttet mot støv og vann, har god batteritid og et engasjerende lydbilde.

Beste trådløse ørepropper på budsjett

Er du på jakt etter et kupp bør du se nærmere på Supra Nero-TX, som får full pott i testen hos Lyd & Bilde. De får skryt for bra lyd og den enorme batterikapasiteten i etuiet.

En annen budsjettanbefaling er Creative Outlier Air, som har en god passform, stort batteri og en imponerende lydkvalitet. Proppene er testet av seks ulike kilder.

True Wireless – hva betyr det?

«True wireless», eller helt trådløse ørepropper, betyr at øreproppene ikke har noen form for kabel. Verken mellom proppene, eller fra proppene til enheten du bruker. Tilkobling skjer ved hjelp av Bluetooth.

Proppene kommer med et etui, som også fungerer som portabel ladestasjon for proppene. Utformingen av etui, propper og funksjonalitet varierer stort, men de holder seg innenfor de samme rammene.

Den nærmeste slektningen til denne type ørepropp er de som kalles «trådløse ørepropper». Det som skiller disse er at de har en kobling mellom proppene. Dette gjør at de ikke er like lette å miste som helt trådløse propper, men til gjengjeld har de kunnet skryte på seg større batteritid.

Skillene utover passform er imidlertid i ferd med å viskes ut i takt med utviklingen, så der handler i dag mer om personlig preferanse.

Hvordan velge de rette øreproppene?

Hvilke kriterier bør du se nærmere på når du skal kjøpe helt trådløse ørepropper?

Svaret på dette avhenger av hva du skal bruke proppene til. Trenger du noen enkle propper til å snakke i telefonen på farten, propper med støydemping til og fra jobb, eller ønsker du gromlyd? De ulike modellene i denne testen har ulike fokus og egner seg til et bredt spekter av oppgaver.

Funksjonalitet

Øreproppene i denne testen er alle av typen «true wireless», eller helt trådløs. Bortsett fra dette er det mye som skiller dem fra hverandre, særlig når det kommer til funksjonalitet. For eksempel støtter noen modeller automatisk pause av musikk når du tar ut proppene av ørene, mens andre ikke gjør det.

Noen har en tilhørende app til å endre innstillinger på proppene, mens andre er mer begrenset til hvordan de er satt opp fra produsenten.

For å finne de øreproppene som passer deg best bør du tenke gjennom hvordan du vil bruke dem og hvilke egenskaper som er viktig for deg. Da er det lettere å unngå bomkjøp.

Batteritid

En av de viktigste faktorene, uansett hva du bruker pluggene til, er batteritiden. De svakeste modellene varer ikke mer enn tre–fire timer, mens de beste varer opp til og kanskje mer enn 10 timer per lading.

I tillegg til batteritiden på selve proppene bør du også ta med batteritiden du får med i etuiet. En kort batteritid kan for enkelte kompenseres for med et godt etui som kan lade dem opp igjen kjapt i løpet av dagen.

Treningspropper?

Til trening foretrekker mange å bruke helt trådløse ørepropper. Da slipper man å ha en kabel hengende mellom proppene eller fra proppene til mobilen. Skal du bruke helt trådløse ørepropper til trening må du dog være ekstra påpasselig med hvert fall to faktorer: passform og IP-sertifiseringen.

Passformen er viktig uansett, men særlig om du skal trene er det viktig at du kan stole på at øreproppene ikke faller ut, selv om du skulle bevege deg mye. Sliter du med å få propper til å sitte skikkelig bør du kanskje se nærmere på modeller med «vinger», eller ørebøyler som hjelper proppene å sitte på plass.

God nok IP-sertifisering vil også være en viktig faktor om du skal trene med proppene. Den sier nemlig noe om hvor godt proppene tåler vann og svette. Propper beregnet for trening er gjerne utstyrt med resistens slik at det ikke er et problem, så du bør tenke deg om en ekstra gang om du vurderer å bruke propper uten IP-sertifisering til trening.

Forklaring av IP-klassifisering

Hva er egentlig IP-klassifiseringen til øreproppene? Tallene som kommer etter IP i klassifiseringen representerer beskyttelse mot henholdsvis fysiske elementer, i denne sammenhengen som regel støvbeskyttelsen, og beskyttelsen mot vann, eller graden av vanntetthet.

Støvbeskyttelsen angis på en skala fra 0 til 6. I denne testen er det ingen modeller med klassifisering som er lavere enn 4. Det betyr at enheten er beskyttet mot objekter større enn 1mm. 5 betyr at enheten er beskyttet mot støv og 6 betyr at enheten er støvtett.

Skalaen for vannbeskyttelsen går fra 0 til 8. Siden det er mer variasjon øreproppenes sertifisering på vannbeskyttelse lister vi opp hva de ulike gradene betyr under:

0 – Ingen beskyttelse

1 – Vertikale drypp

2 – Vertikale drypp ved helning opp til 15°

3 – Dusj/regn

4 – Sprut fra alle kanter

5 – Spyling fra alle kanter

6 – Kraftig spyling fra alle kanter

7 – Kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)

8 – Varig neddykking (betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret)

Tallene erstattes ofte av en «X», men hva betyr det? Det betyr at enheten ikke er testet på den aktuelle kategorien og man bør derfor gå ut ifra at enheten ikke er beskyttet.

Hva betyr kodekene?

Det er ikke mange år siden lydkvaliteten over Bluetooth var milevis unna lydkvaliteten man fikk via kabel. Denne forskjellen gjelder nok fortsatt, men er mye mindre merkbart enn det en gang var. Du bør fortsatt være obs på enkelte faktorer som spiller inn om lyd er viktig for deg.

Foruten å lese hva testene kommenterer om lydkvaliteten vil det være en idé å sørge for at du benytter deg av en enhet med best mulig kodek (selv om dette ikke er alt som betyr noe). Har du en Apple-enhet bør du passe på at enheten støtter AAC-kodeken, noe de fleste gjør. Har du en Android bør du helst finne en modell som tilbyr noe mer enn SBC, gjerne en versjon av aptX.

I produktbeskrivelsen til modellene under finner du både IP-klassifisering, om den finnes, og opplysninger om hvilke kodeker som støttes.

Saken er opprinnelig publisert på test.no