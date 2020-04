Billig og best – her er årets aktivitetsarmbånd

Det beste aktivitetsarmbåndet i 2020 er Xiaomi Mi Band 4. Armbåndet får poeng for stilig og stilrent design og at det sitter godt rundt håndleddet. Det kan måle mange treningsformer, slik som sykling, løping og svømming, og armbåndet har smartklokke-funksjoner. Ikke minst har det veldig lang batteritid, da produsenten lover hele 20 dager. På toppen av det hele er dette armbåndet et av dem til lavest pris i hele testen.

Slik fungerer Test.no Test.no oppsummerer alle tester innen et tema og regner ut en samlescore mellom 0 og 100 for hvert produkt. Les mer Dynamisk resultatliste Test.no oppdaterer listen etter hvert som det kommer nye tester og produkter i kategorien. Tips gjerne om du kjenner til tester som ikke er tatt med.

Nestemann på lista er Honor Band 5, som gjør det bra hos flere testere. Armbåndet har en sterk og detaljrik skjerm som svarer bra på berøring, mange funksjoner og treningsmålere, samt en spesielt god søvnmåler. Blant tingene trukket fram som er negative er at det er noe kronglete å motta meldinger og varsler, pluss at armbåndet må være koblet til lader for å kunne skrus på.

Kan du mye om disse populære tekniske duppedittene fra før, kan du gå rett til resultatlisten. Hvis du fortsatt lurer på hva som egentlig skiller et aktivitetsarmbånd fra en smartklokke eller en pulsklokke, kan du fortsette å lese litt til.

Ulike typer aktivitetsarmbånd

Overgangen mellom aktivitetsarmbånd, pulsklokke og smartklokke er glidende. I hovedsak vil et aktivitetsarmbånd være en enklere variant av de to andre, men stadig nye og oppgraderte modeller kommer på markedet og visker ut forskjellene.

Fellestrekket for aktivitetsmålerne er at de har mer fokus på fysisk aktivitet enn smart- og pulsklokker, og de refereres derfor ofte til som treningsarmbånd, selv om de gjerne sitter på håndleddet hele dagen.

Dersom du ikke finner produktet du ønsker informasjon om i denne testen kan du sjekke ut testene våre av pulsklokker med GPS , eller smartklokker (legg merke til at denne er fra 2018).

Funksjon

Hva du skal bruke armbåndet til avgjør også hva du burde se etter. Er du glad i sofaen og trenger litt ekstra motivasjon, er det mange av aktivitetsmålerne som tilbyr motivasjonsvarsler og treningstips.

Aktivitetsarmbåndet kan brukes til mange ulike treningsformer, for eksempel sykling.

Er du derimot svært aktiv, vil et armbånd med pulsmåler være ideelt for nøyaktig måling av aktivitetsnivået ditt. I dag har de aller fleste aktivitetsarmbånd en slik funksjon. Er du aktiv i vannet, er mange av armbåndene vanntette, mens andre tåler kun skylling, dusj eller regn. Om aktivitetsmåleren er vanntett eller ikke er beskrevet under spesifikasjoner under hvert produkt.

Flere av aktivitetsarmbåndene har ikke innebygd GPS, men kan bruke GPSen som er i smarttelefonen din. Om du ønsker et armbånd med innebygd GPS, kan du sjekke om den har dette under spesifikasjoner i produktbeskrivelsene.

Er du av typen som liker å trene ulike aktiviteter som løping, sykling, svømming osv, kan du velge et armbånd som automatisk innstiller seg etter hvilken aktivitet du gjør, for det kan fort bli irriterende å måtte stille inn dette manuelt.

Ønsker du en pulsklokke for trening? Her finner du den beste pulsklokken med GPS.

Batteritid

Batteritiden varierer mye mellom de ulike aktivitetsklokkene, da de varer i alt fra et par dager til flere uker.

Hvordan og hvor hyppig du bruker armbåndet avgjør også batteritiden. Om armbåndet kontinuerlig måler pulsen vil dette ta mye batteri, og det samme gjelder GPS, varslinger fra mobil og søvnmåling.

Trenger du nye sko til trening? Sjekk testene av løpesko og terrengsko.

Saken er opprinnelig publisert på Test.no