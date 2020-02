I 2020 er Zendure SuperTank PD den aller beste nødladeren på markedet. Den gir deg den maksimale kapasiteten som er lovlig å ta med på fly uten ekstra tillatelser, har mange porter og supergod hurtiglading som kan brukes til å lade alt fra en liten mobil til en stor Macbook Pro.

Den eneste nedsiden med SuperTank PD er prisen, som ligger på litt under to tusenlapper. Den kan også være i største laget for de som kun ønsker et eksternt batteri for at mobilen skal holde bittelitt lenger i løpet av dagen.

Er du på jakt etter en rimeligere modell enn testvinneren kan du se til Zendure SuperMini , Clas Ohlson Powerbank 10050 , eller Anker Powercore 10000, som alle koster godt under tusenlappen. De har alle høy kapasitet, til en grei pris, og har blitt testet i løpet av det siste året.

Merk at tre batteribanker plasserer seg over Zendure SuperTank på resultatlisten. De har imidlertid kun blitt testet av én kilde, noe som betyr at vi ikke kårer en av disse modellene til testvinner hos oss. Vit at særlig Andersson PD/QC 3.0, som er den av de tre som er testet i 2019, også kan være et godt alternativ.

Se hele resultatlista.

Hvor stor powerbank trenger man?

For å finne ut hvor stor powerbank du trenger må du sammenligne nødladerens batteri med mobiltelefonens batteri. Det er ikke det enkleste i verden å gjøre, men vi hjelper deg på veien. For det første er det viktig å merke seg at batteriprodusentene bruker milliamperetimer (mAh) for å oppgi kapasiteten på nødladerne. Jo høyere mAh, desto lenger varer batteriet.

Hva er en powerbank? En powerbank er et lite bærbart batteri som du kan ta med deg og bruke til å lade elektroniske duppedingser, som f.eks. mobilen eller nettbrettet ditt, når du ikke er i nærheten av en stikkontakt. Nyere powerbanker, med høy kapasitet og moderne porter, kan også lade større enheter som datamaskiner og droner.

Ettersom spenningen på energien i batteriet må konverteres før den kan mates ut til en mobiltelefon, mister man mye energi når man overfører energi fra batteriet. For å ta med dette energitapet i beregningen omgjør de fleste testerne produsentenes oppgitte mAh til wattimer (Wh). Da får man et mer nøyaktig utgangspunkt for å sammenligne batteribankene.

Det er imidlertid ikke slik at en enkel sammenligning av batteribankenes oppgitte kapasitet sier noe om hvor god kapasitet nødladerne har. I flere tester, blant annet gjennomført av Tek.no og franske Les Numeriques, viser det seg nemlig at produsentene oppgir høyere kapasitet enn det som faktisk kan måles. Mens laderne i gjennomsnitt har omtrent 70 prosent av oppgitt kapasitet, gir de dårligste laderne bare halvparten av kapasiteten de oppgir at de har.

I produktbeskrivelsene under har vi derfor oppgitt målt kapasitet på de modellene som har blitt testet av våre objektive kilder. For å få mest nøyaktig sammenligningsgrunnlag anbefaler vi at du bruker disse verdiene fremfor mAh som produsentene selv oppgir. Så kan du enkelt dele nødladerens kapasitet på telefonbatteriets for å se hvor mange ganger du kan lade mobilen med nødladeren.

Slik regner du det ut

For å finne ut hvor mange ladinger du kan få med en nødlader må du ta utganspunkt i nødladerens målte kapasitet, og dele den på mobiltelefonens oppgitte batterikapasitet. Regnestykket blir slik:

Kjært barn... ... har mange navn. Her er noen av begrepene som brukes for å beskrive samme duppedings: - nødlader - powerbank / power bank - reiselader - lommelader - strømbank - batteribank - portabelt batteri - eksternt batteri - bærbart batteri

[Antall ladinger = Nødladers kapasitet / Telefonbatteriets kapasitet]

Har du en Samsung S8 med et batteri på 11.5 Wh trenger du dermed en nødlader med minst 34,5 Wh for å lade batteriet 3 ganger.

Har ikke testkildene våre målt kapasiteten kan du trekke fra 20-30 prosent energitap, og så gjøre samme utregning. Da får du en omtrentlig pekepinn på hvor mange ganger du kan lade mobilen med den nye nødladeren din. Trekker du fra 30 prosent energitap blir regnestykket slik:

[Antall ladinger = Nødladers kapasitet x 0,7 / Telefonbatteriets kapasitet]

Merk at det er mange faktorer som påvirker ladingen, inkludert blant annet temperatur. Derfor er det vanskelig å gi et helt nøyaktig tall på hvor stor powerbank du trenger til mobilen din.

Andre faktorer du bør tenke gjennom

Det finnes mange ulike faktorer du kan ta med i vurdering når du skal gå til innkjøp av en ny nødlader. Kildene våre har blant annet sett på størrelse, vekt, design, pris, antall utganger og ladehastighet når de har gjennomført testene sine.

Sjelden får du alt i samme pakke. Ønsker du alt av funksjonalitet må du punge ut, og vil du handle på budsjett må du vurdere akkurat hvilke kvaliteter som er viktigst for deg. Mens den reiselystne kanskje ønsker lav vekt og høy kapasitet, kan en annen sette mer pris på nødladeren med finest design eller høyest ladehastighet.

De ulike strømbankenes fremste kvaliteter fremheves i produktbeskrivelsene, og vi anbefaler at du leser dem nøye for å finne en nødlader som passer best til ditt behov.

Hvordan bruker man en powerbank?

Hvordan man skal bruke en powerbank kommer an på hva slags type powerbank man eier, hvilken ladekabel man bruker og hva slags ladeporten powerbanken har. Det finnes imidlertid noen likhetstrekk mellom de ulike modellene, og er du usikker på hvordan du bruker powerbanken din kan du prøve å teste tipsene under.

– Hvordan lader man en powerbank?

En powerbank lades på samme måte som andre ting du er vant til å lade, enten via en stikkontakt i veggen eller en USB-port i en datamaskin. Enheten kommer alltid med minst én port som kan brukes til lading, og vanligvis kan du bruke kabelen som følger med til å lade strømbanken. Hovedregelen er at strømmen går fra enden med størst USB-utgang til enden med minst USB-utgang, men med nyere USB-teknologi gjelder ikke alltid dette lenger.

Putter du kabelen i strømbanken og i en ladekontakt vil du som regel kunne se hvor mye nødladeren er ladet ved hjelp av små LED-lys på nødladeren. Er den fulladet vil alle lysene lyse. Har du en batteribank med en skjerm kan du vanligvis se ladeprosenten på skjermen.

Kan man ta med nødlader på fly? Det er lov å ta med litiumbatterier opptil 100 Wh i kabinbagasjen på fly. Batterier mellom 100 og 160 Wh krever forhåndsgodkjenning, mens batterier over 160 Wh i utgangspunktet ikke er tillatt i det hele tatt. Du kan lese mer om reglene på Den Internasjonale Luftfartsorganisasjonen IATAs nettsider.

– Hvordan vet man hvor mye strøm som er igjen?

Ønsker du å vite hvor mye strøm som er på strømbanken uten å plugge i en enhet finnes det ofte en knapp du kan trykke på for å sjekke det. Trykk på knappen, og se hvor mange av lysene som lyser. Jo flere som lyser, desto mer strøm er det igjen på batteriet.

– Hvordan vet man at mobilen lades?

For å sjekke om mobilen lades kan du enten lese det på nødladerens skjerm, eller så vil et eller flere av LED-lysene på nødladeren blinke. Du vil også kunne se det på ladesymbolet på mobilen din.

– Hvordan skrur man av en powerbank?

Powerbanker gir kun fra seg strøm når de er tilkoblet en annen enhet. Du trenger med andre ord ikke gjøre noe for å skru av en powerbank. Ta ut alle ledninger, og den skrur seg av helt av seg selv.

Ulik metodikk og årgang

Vær obs på at de forskjellige kildene bruker ulik metodikk og er gjennomført i ulike år. De eksterne batteriene som ikke har blitt testet i 2019 er tydelig markert i produktbeskrivelsen. Siden teknologien stadig utvikles anbefaler vi at du vektlegger de ferskeste testene høyest.

