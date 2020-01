Ikke overraskende viser vår test av sodastream-maskiner at merket Sodastream er best i test. Likevel er det verdt å merke seg at vi kun finner testvinner Sodastream Spirit blant de fire beste modellene. Resten av kullsyremaskinene fra samme merke må se seg slått av KitchenAid 5KSS1121 , AGA Aqvia Exclusive og AGA Aqvia Balance.

Slik fungerer Test.no Test.no oppsummerer alle tester innen et tema og regner ut en samlescore mellom 0 og 100 for hvert produkt. Les mer Dynamisk resultatliste Test.no oppdaterer listen etter hvert som det kommer nye tester og produkter i kategorien. Tips gjerne om du kjenner til tester som ikke er tatt med.

Testens beste modell, SodaStream Spirit, beskrives som en god og brukervennlig kullsyremaskin. Den får skryt for designet sitt, og for at den er enkel å dosere med. Prisen er heller ikke blant de høyeste. Slik som nesten alle modellene i testen, blir den trukket for lydnivået.

Les mer om de andre modellene som er testet, og se hele resultatlisten her.

Hvorfor velge en kullsyremaskin?

Er du glad i boblevann og lei av å bære tunge flasker hjem fra butikken? En kullsyremaskin gjør at du slipper det siste, i tillegg til at du både kan spare penger og være miljøvennlig da du kjøper færre plastflasker.

Hvor mye kan du spare på en slik investering? Tar vi utgangspunkt i en 1,5 liters flaske Farris Naturell kjøpt på matbutikken koster den omtrent 21 kroner, avhengig av hvilken butikk du kjøper den i. Det gir en literpris på 14 kroner.

Sammenligner vi det med en 60 liters kullsyrepatron til omtrent 120 kr, gir den deg 60 liter kullsyrevann til en literpris på cirka 2 kroner. Denne prisen varierer noe avhengig av hvor godt kullsyremaskinen din utnytter gassen i sylinderen, samt hvor mye kullsyre sylinderen gir deg. Likevel er prisen langt lavere en literprisen på en vanlig Farris fra butikken.

Utover literprisen må du også trekke fra prisen på sodastream-maskinen. Koster den 800 kroner vil du ha spart inn prisen etter å ha laget litt under 70 liter kullsyrevann. Kjøper du ofte halvlitersflasker vil kostnaden av maskinen tjenes inn enda raskere.

Les også: Disse smarthøyttalerne kniver om å være skarpest i skuffen

Hva kjennetegner en god sodastream?

En kullsyremaskin gjør i prinsippet to ting. Den lar deg koble en flaske til en kullsyrepatron, og den lar deg styre hvor mye bobler som kommer ut i vannet. Det som kjennetegner en god kullsyremaskin er dermed at det er lett å feste og løsne vannflasken og kullsyrepatronen.

I tillegg er det viktig at det er enkelt å styre boblene ned i vannet, samt at man kan styre mengden bobler. Testerne anbefaler at man går til innkjøp av en flaske som viser maksimalt volum, slik at det ikke er fare for at man overfyller flasken og spruter vann over hele seg når man fyller kullsyre.

De beste maskinene har i tillegg ulike nivåer for mengde kullsyre i vannet, slik at man får akkurat nok kullsyre til sin preferanse.

Les også: Årets beste vinterdekk

Utnyttelsen av gassen har mye å si

De aller fleste kullsyremaskinene er gode til å lage bobler til vannet ditt, og boblene varer i tillegg en god stund. Ifølge svenske Råd & Rön er det gassbruken som skiller de dårligste fra de beste modellene. Mens de beste kullsyremaskinene klarer å produsere over 3 dl kullsyrevann per gram karbondioksid, klarer den dårligste modellen bare å produsere 1,3 dl kullsyrevann med samme mengde gass.

Siden de største kostnadene tilknyttet en sodastream er kjøpet av maskinen og kjøpet av kullsyrepatroner, vil dette så klart påvirke den langsiktige kostnaden av en kullsyremaskin. I tillegg oppgir det svenske forbrukermagasinet at mengden gass i hver sylinder varierer stort, noe som gjør det vanskelig å sammenligne gassbruk og kostnad.

Les også: Disse integrerte stekeovnene skiller seg ut

Husk riktig tilbehør

Utover kullsyrepatronen er det viktig at resten av utstyret er i orden. Særlig bør du være obs på at flaskene som følger med kullsyremaskinene ikke varer evig. Faktisk kommer alle med utløpsdato på seg, og den går som regel ut tre år etter produksjonsdato.

Ifølge Dinside oppstår det trykk når du fyller gass i vannet, noe som gjør at flasken etter hvert kan bli «gammel, sliten og porøs». Da risikerer man at flasken sprekker, noe som ikke er ønskelig. Det er derfor viktig at du kvitter deg med flaskene så fort de har gått ut på dato.

Utover flasken kan du i tillegg kjøpe ulike smaker du kan tilsette, slik som cola, ingefær og appelsin. Beste sodastreamsmak er subjektivt, og vanskelig å tipse om her. Vi anbefaler derfor at du tester litt forskjellige for å finne ut hvilken du liker best. Husk at det å drikke brus laget av en sodastream ikke er like sunt som å drikke boblevann au naturel.

Saken er opprinnelig publisert på Test.no