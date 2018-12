Stor variasjon i lydkvalitet blant årets DAB-radioer

Har du ennå ikke kastet deg på DAB-toget? I denne oppdaterte oversikten finner du de beste DAB-radioene i 2018.

Basert på flere tester blir Ruark Audio R1 MKIII beste DAB-radio, med Pure Siesta S6 på andreplass. Vinneren får skryt for god lyd, kvalitet og brukervennlighet. Andreplassen kan skilte med pent design og god lyd.

To andre radioer, Pure Evoke C-F6 og Ruark Audio R2 MK3, får høyere poengsum enn Ruark Audio R1 MK3, men blir ikke kåret til vinnere ettersom de er testet av kun én kilde hver.

I årets test har vi bare tatt med produkter som er testet senest i 2017 eller i 2018. Om du vil se produkter som er testet i år før dette, kan du kikke på fjorårets test.

Hvilken DAB-radio bør du velge?

DAB-radioene kommer i mange ulike varianter, med ulik kvalitet, pris og utseende. Når du skal velge radio kan det være lurt å tenke gjennom hvor og hvordan du vil bruke radioen, slik at du finner den typen som passer best for deg.

Derfor trenger du DAB-radio

Er du en etternøler som ennå ikke har gått til anskaffelse av en DAB-radio har du nok merket at mange stasjoner har forsvunnet. Frem til årsskiftet 2021/2022 kan du fortsatt høre lokalradio på FM-nettet mange steder, men hva som vil skje etter den tid er i skrivende stund usikkert.

DAB er digital kringkasting, og det kan også brukes for bilde og video, men foreløpig omfatter det kun lyd i Norge. DAB er en komprimering av signalene, som gir raske datastrømmer. Skal man dekomprimere lyden må man altså ha en mottaker som kan gjøre dette, med andre ord en DAB-radio. Med DAB-teknologien kan man også flere kanaler på samme frekvensområde.

Slik velger du riktig DAB-radio

Når du skal velge DAB-radio er det lurt å sjekke at den har de mulighetene for tilkobling som du trenger. Det kan være alt fra Bluetooth og Wi-Fi til linjeutgang til stereoanlegget, ekstra høyttalere og hodetelefoner.

Vil du både lytte til radio og strømme musikk, kan DAB-radio være et godt valg, fordi mange har innebygget Bluetooth, NFC og/eller Spotify Connect, slik at de kan brukes som høyttalere for smarttelefoner og nettbrett. Når du strømmer radio via apper på mobil eller nettbrett får du også tilgang til podkaster og over 200.000 radiostasjoner på nett.

Skal radioen være bærbar, eller kun stå på kjøkkenbordet? Trenger du en radio med batterier? Det kan være greit å være oppmerksom på at ikke alle DAB-radioer går på batteri, og mange av de som er batteridrevet, trenger oppladning eller nye batterier ofte. I produktbeskrivelsene under finner du informasjon om hvor lenge batteriene på de ulike bærbare DAB-radioene skal holde, ifølge produsentene.

