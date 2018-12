Test: Dette er årets beste juice-presser

Frister det med et glass hjemmelaget juice til søndagsfrokosten? Ta en titt på topplisten for årets beste juicer.

Testvinner i kategorien slow juicer er Witt by Kuvings C9600. Den kommer ut på topp i flere tester og fremstår som en god og brukervennlig juicemaskin.

Best i test blant sentrifugejuicere er Philips Viva Collection HR1855. Den omtales som en liten og god juicer som gir svært mye for pengene.

Det er også verdt å nevne at Sandstrøm S200SJ16E får høyest poengscore i testen vår. Siden resultatet baserer seg på én test kan slowjuiceren imidlertid ikke utropes som testvinner hos Test.no (les om metoden).

Slowjuicer eller sentrifugejuicer?

Slowjuiceren kan på godt norsk kalles for juicepresse, saftpresse eller råsaftpresse, mens den på engelsk også kan omtales som en «cold press juicer» eller en «masticating juicer».

Det som skiller slowjuiceren fra sentrifugejuiceren er at den bruker en roterende skrue for å presse saften ut av grønnsakene og frukten. Det skjer ved hjelp av en svak motor, slik at saften langsomt kan presses ut av råvarene.

Sentrifugejuiceren, på sin side, kan blant annet kalles juiceslynge, saftsentrifuge eller råsaftsentrifuge. Den bruker kniver til å kappe opp grønnsakene eller frukten, før det kjøres gjennom en sil som skiller fruktkjøttet fra saften.

De viktigste forskjellene

Gulrotjuice. Foto: Alexander Mils

Ulike juicemetoder fører til ulike resultater. Du bør derfor tenke gjennom hva slags juice du helst vil drikke før du bestemmer deg for hvilken type juicer du skal gå for.

Her gjelder det særlig å vurdere hvilke råvarer du skal juice, hva slags konsistens du ønsker og hvor mye tid du vil legge ned i juicingen.

Kort oppsummert kan vi si at dette skiller juiceresultatene til slowjuiceren og sentrifugejuiceren:

MED EN SLOWJUICER FÅR DU:

mer fruktkjøtt

mindre skum

juice av råvarer med lange fibre

(f.eks. ingefær eller selleri)

lavere støynivå

MED EN SENTRIFUGEJUICER FÅR DU:

mindre fruktkjøtt

mer skum

betydelig kortere pressetid

Mange mener ellers at en slowjuicer beholder flere av næringsstoffene i råvarene fordi den bearbeider grønnsakene eller frukten saktere enn en sentrifugejuicer. Ifølge svenske Råd & Rön viser ingen av testene deres at dette stemmer.

Eldre tester

Vær klar over at Test.no har tatt med tester og modeller som er flere år gamle. Dette har de gjort fordi flere av de gamle modellene fremdeles er populære, og fordi de ønsker å gi deg en helhetlig oversikt over juicemaskinene som finnes på markedet i dag.

Gi gjerne beskjed til Test.no hvis du mener det ikke blir riktig å sammenligne tester fra forskjellige år.

