Årets tv-er er smartere enn noen gang

Visste du at tv-er har utviklet seg enormt mye de siste årene? Nå er tv-skjermen attraktiv enten du bruker den til å se på Netflix og HBO eller lineær-tv. Sjekk ut listen over de aller beste tv-ene på markedet her.

Testvinner er Samsungs toppmodell Samsung Q9FN, som får full score i samtlige tester. Den får skryt for en god kombinasjon av flotte bilder og Samsungs brukervennlige operativsystem Tizen.

LG C8 og Sony AF9 kommer på en delt andreplass, men de to tv-ene opererer i to vidt forskjellige prisklasser. Se hele resultatlisten her.

Billigere alternativer

For de som ikke ønsker å punge ut masse for en dyr tv lyser nest-beste tv LG C8 opp som en soleklar favoritt til litt under 15 000 kroner, mens Philips PUS6703 er et godt alternativ til de som ønsker seg en god tv til under 6000 kroner.

Her er topplisten i de lavere prisklassene:

Testen baserer seg på 55"

Merk at resultatlisten baserer seg på tv-modeller med en skjermstørrelse på 55", og at prisen derfor kan variere hvis du ønsker deg en mindre eller en større tv-skjerm.

I tillegg har vi valgt å kun ta med modeller som er populære og anbefalt av flere kilder, noe som gjør at selv tv-ene som ligger langt nede på listen vår kan være et godt kjøp for deg.

Det viktigste når du skal velge tv er å finne en som passer til ditt budsjett og som har de funksjonene du har størst behov for og setter mest pris på.

Har ikke folk sluttet å se på tv?

Selv om vi stadig kan lese artikler om fall i seertallene for tradisjonell tv, betyr ikke det nødvendigvis at nordmenn bruker tv-apparatet mindre enn før.

Strømmetjenester som Netflix leverer mye innhold i 4K, som egner seg godt på stor skjerm. Foto: Charles Deluvio

Kantar Media kunne ved årsskiftet konkludere med at nordmenn i gjennomsnitt hadde sett to timer og tretti minutter på tv daglig i 2017, noe som er en nedgang på 17 minutter fra året før. Dette resultatet baserer seg dog på tall hentet fra tv-meterpanelet, som måler tv-titting via direktesendt tv og tidsforsinket seing opptil 7 dager etter at noe ble sendt.

Fra 1. januar 2018 har Kantar Media målt seing på alle skjermer, noe som gir oss bedre oversikt og hvor mye nordmenn faktisk ser på tv i løpet av året.

Her er det verdt å merke seg at Kantar allerede i april kunne melde at lineær tv fortsatt har en sterk posisjon i Norge, og at over 84 prosent av tv-bruken i april gikk til direktesendt tv. Særlig ser vi fortsatt på direktesendt sport og nyheter via vanlig lineær-tv.

Salget av tv-apparater øker

Statistikk fra Elektronikkbransjen publisert i februar i år viser også at antall solgte tv-apparater økte med nesten 3 prosent fra 2016 til 2017. I fjor ble det solgt 386 000 tv-apparater i Norge og særlig merker bransjen at vi kjøper større og dyrere tv-er enn før.

I tillegg viser undersøkelsen at 62 prosent av norske husholdninger bruker strømmetjenester på tv-en, en økning på 10 prosent fra 2016. Vi kan derfor ikke melde om tv-apparatets død, selv om nordmenn ikke lenger ser like mye på lineær-tv som vi gjorde tidligere.

De nye smart tv-ene som leverer flotte bilder på store skjermer samtidig som de gjerne har de mest populære strømmetjenestene integrert i apparatet gjør at tv-en fortsatt er relevant for dagens mediebruk.

Tenk gjennom dette før du kjøper ny TV

Dårlig tid? Du finner en oppsummering av disse punktene litt lenger ned på siden. Den heter «Huskeliste for tv-kjøp». Vi har også lagt ved en ordliste nederst i artikkelen, som blant annet forklarer forskjellen mellom LCD, OLED og LED.

1. Hvor stor skjerm vil du ha?

Tv-ene i dag varierer stort i størrelse og man må derfor finne ut av hvor stor skjerm man ønsker seg når man skal kjøpe ny tv. Ifølge Elektronikkbransjen viser statistikken at den gjennomsnittlige nordmannen har en 55"- eller 65"-tv stua, og det er også skjermer på 55" vi har sammenlignet i resultatlisten vår. Unntaket er Philips 65OLED873, som kun kommer i 65"-modell. Disse størrelsene gir best bilde når man sitter mellom to til tre meter unna tv-en.

Samsungs The Frame demper lyset og viser et bilde når den ikke er i bruk. Foto: Samsung

Hvorvidt du bør gå for en mindre eller større skjerm avhenger av rommet du skal plassere tv-en i. En tommelfingerregel er å dele antall centimeter fra sofa til tv på fire – da får du skjermstørrelsen som dekker 30 grader av synsfeltet, og som er mest behagelig å se på. Husk også at du ikke bør sette tv-en for høyt eller lavt i forhold til sofaen du skal sitte på når du ser på skjermen.

Går du for en stor tv må du i tillegg forsikre deg om at du faktisk har plass til den og at veggen tåler vekten hvis du skal feste den der. Går du for en liten tv fordi du ikke liker hvordan tv-en ser ut i stuen kan et alternativ være å se på noen av Samsungs nye skjermer, som kommer med Ambient-modus (se foto under).

Dette er en funksjon som lar deg stille inn skjermen slik at den viser et kunstverk eller en fargenyanse med lav lysstyrke når du ikke bruker den, noe som skal gjøre at den glir lettere inn i rommets omgivelser.

2. Hvor opptatt er du av god bildekvalitet?

Vil du ha størst kontrast og de dypeste svartfargene bør du gå for en OLED-skjerm. Dette gjelder særlig hvis du er glad i å se mye på film og gjerne bruker tv-en i et mørk rom.

Skal du plassere tv-en i et lyst rom eller ikke bryr deg så mye om hvor god kontrasten er, kan du gjerne nøye deg med en LCD eller QLED-skjerm.

3. Tv-ens operativsystem og apper

Produsentene opererer med ulike operativsystem. Mens Philips benytter seg av operativsystemet Android TV, som de aller fleste anmelderne mener fungerer dårlig, bruker Samsung sitt eget system Tizen.

Tizen er godt likt av anmelderne og regnes som det mest brukervennlige operativsystemet, etterfulgt av LGs webOS.

Er du opptatt av at tv-en skal være enkel å bruke og sette opp bør du derfor vite hvilket operativsystem tv-en leveres med. Husk imidlertid at du også kan bruke Apple TV eller Chromecast til å styre tv-en, noe som kan være et godt kompromiss hvis du ønsker deg en fantastisk skjerm som ikke nødvendigvis kommer med det beste operativsystemet.

Alle tv-ene i denne testen er Smart tv-er, men utvalget av apper varierer mellom produsentene. Sjekk derfor at du får med alle programmene du bruker ofte, eller vurder å kjøpe en ekstern avspiller i tillegg til tv-en.

4. Design og kabler

Skal du plassere tv-en inntil veggen eller skal du ha den på et bord midt i stua? Nå kommer flere av tv-ene med 360° design, noe som betyr at de er like fine fra alle vinkler. Dette kan være gull verdt for de som er ekstra opptatt av design- og interiør.

Produsentene har også flere kreative løsninger for å skjule kabler. Blant annet har Samsung utviklet en egen boks, kalt One Connect Box. Den nyeste versjonen av denne løsningen lar deg dra én gjennomsiktig kabel fra tv-en til boksen og plugge de andre kablene i boksen, som kan plasseres flere meter unna tv-en. Setter du den for eksempel i et skap trenger du ikke se på mer enn en kabel når du titter i retning av tv-en. Samsungs Ambient-modus lar deg også «kamuflere» tv-en når den ikke er i bruk.

Andre produsenter kommer med andre designeffekter. Blant annet har Philips utviklet det de kaller Ambilight, hvor de tar i bruk LED-lys montert på baksiden av tv-en.

Plasserer du tv-en mot veggen vil LED-lysene etterligne fargene på skjermen og lyse mot veggen, noe som gjør at tv-skjermen lever utenfor tv-ens rammer.

En slik tv kan også kobles opp mot andre Philips-lys i huset, slik at tv-en skaper en tredimensjonal stemning i rommet, enten du ser på film eller hører på musikk.

5. Tilkoblingsmulighetene kan variere

Skal du spille spill eller koble til mange andre enheter er det viktig å passe på at tv-en har nok antall innganger. Noen av tv-ene vi har testet kommer bare med 3 HDMI-innganger, noe som kan være i minste laget for de som har behov for å koble til mange enheter.

6. Prisen varierer stort

Siden tv-ene kommer i mange ulike størrelser og med mange ulike funksjoner, varierer de også stort i pris. I denne testen har vi kun tatt med tv-er som er blitt anbefalt av flere testkilder, noe som har ført til at den billigste 55"-tv-en i skrivende stund koster 4990 kroner, mens den dyreste koster 32 000 kroner. Beveger du deg opp eller ned i skjermstørrelse, vil forskjellene øke betraktelig mellom billigste og dyreste tv.

Det er imidlertid ikke alltid slik at den dyreste tv-en er best. LG C8 får for eksempel like god score som Sony Bravia AF9, selv om sistnevnte koster 15 000 kroner mer enn LG-modellen til 15 000 kroner. Samsung Q9F, som koster over 20 000 kroner gjør det for eksempel også bra, men har hele fem tv-er over seg på listen som koster mindre og gjør det bedre i test.

Er du ikke opptatt av perfekt bildekvalitet og stor skjermstørrelse kan du gjerne kjøpe en billig tv og bli svært fornøyd. Husk også at tv-ene i resultatlisten kun vises i størrelsen 55", og at du gjerne kan få dem billigere hvis du går ned noen tommer i størrelse.

Øverst i denne artikkelen finner du topp tre i flere prisklasser.

7. Lydkvaliteten har ikke blitt bedre

En god lydplanke gjør tv-opplevelsen enda bedre. Foto: Sonos

Smalere og smalere skjermer har gått på bekostning av høyttalere og lydkvalitet, noe som har ført til at selv de dyreste tv-ene ikke kan skryte på seg veldig god lyd.

De fleste ekspertene anbefaler derfor å gå til anskaffelse av en lydplanke som kan matche bildekvaliteten på den nye tv-en din. Husk at dette blir en ekstra utgift hvis du for eksempel er glad i å se på film og ønsker å få en ordentlig god tv-opplevelse.

_____________

Huskeliste for tv-kjøp:

Beregn skjermstørrelse ut ifra hvor langt unna tv-en du kommer til å sitte

Husk at veggen må tåle vekten av tv-en hvis du skal veggfeste den

OLED passer til mørke rom og de som er svært opptatt av bildekvalitet

LCD passer til lyse rom og de som ikke er så opptatt av bildekvalitet

Samsung og LGs operativsystemer, Tizen og webOs, regnes som mest brukervennlig

Husk at du kan bruke Apple TV eller Chromecast på en tv som ikke har det beste systemet

Det finnes mange alternativer for de som er opptatt av design og utseende

Pass på at det er innganger nok til alt du skal koble til tv-en

Ikke betal for noe du ikke setter pris på

Vit hva du skal bruke tv-en til og fokuser på de funksjonene

Vær obs på at lydkvaliteten på de nye tv-ene er ikke på topp

Det kan være lurt å ha en egen post for lydplanke med i tv-budsjettet

____________

ORDLISTE

Usikker på alle uttrykkene vi bruker til å beskrive tv-er? Her er en ordliste som hjelper deg å forstå forskjellen mellom for eksempel QLED, OLED og LCD-skjermer:

LED

Kort forklart er LED (light-emitting diode) en type lysdiode som er svært energieffektiv og langvarig i forhold til de andre lyskildene vi har. Når produsentene snakker om LED-tv er det som regel snakk om en LCD-tv med LED som lyskilde. Diodene kan plasseres enten rett bak eller langs kanten av skjermen, og sistnevnte gjør det mulig å lage ganske tynne skjermer. Anmelderne mener imidlertid at skjermlyset ikke blir like jevnt når diodene plasseres på kanten av skjermen.

LCD

LCD (Liquid crystal display) har blitt brukt i kalkulatorer og digitale klokker siden 1970-tallet, og tidligere konkurrerte LCD- og plasma-skjermene om å være best. Begge teknologiene bruker millioner av bittesmå piksler som kan skrus av og på i høy hastighet slik at man får et bevegelig bilde på skjermen.

En LCD-tv består av et panel med piksler, flytende krystaller og to glassfilter, i tillegg til en lyskilde.I en slik tv blir pikslene i skjermen skrudd av eller på elektronisk ved hjelp av flytende krystaller som kan rotere lyset fra lyskilden når de tilføres elektrisitet. Det betyr at lyset i en LCD-skjerm alltid står på, noe som gjør at kontrasten og sortnivåene ikke blir like gode som i en OLED-skjerm.

OLED

OLED (Organic light-emitting diode) er LED-lys hvor det øverste laget er organisk og karbonbasert. Det viktigste med en OLED-tv er at lys skapes når en elektrisk strøm beveger seg gjennom en film i skjermen, noe som gjør at hver enkelt piksel lyser opp.

Det betyr at en OLED-tv ikke trenger et baklys, slik som LCD-skjermer må ha. Dette gir mørkere sortfarger, kraftigere kontrast og mindre energibruk, i tillegg til at tv-en blir smalere fordi man ikke trenger et ekstra lag med lys i skjermen.

QLED

Skal du bruke tv-en i et mørkt rom bør du gå for OLED. Plaserer du den i et lyst rom, bør du heller se på LCD-skjermer.

Samsung har ikke hoppet på OLED-toget, men markedsfører i stedet deres egen QLED-teknologi. QLED står for Quantum-dot light-emitting diode og er i teorien veldig likt OLED fordi hver piksel kan gi fra seg sitt eget lys.

Problemet med QLED er at quantum dottene som finnes i Samsungs QLED-tv ikke ennå klarer å gi fra seg sitt eget lys og må bruke det vanlige baklyset som finnes i en vanlig LCD-tv. Selv om Quantum dottene gir bedre fargekvalitet enn vanlige LCD-skjermer, er ikke denne teknologien på langt nær så revolusjonerende som OLED-teknologien.

Ultra HD 4K

Alle tv-ene i denne testen er Ultra HD 4k-tv-er.

4K-oppløsning innebærer at en gjenstand har tilnærmet 4000 piksler i horisontal oppløsning. I teorien er 4K-oppløsning 4096 x 2160 piksler, men dette har blitt endret til 3840 x 2160 piksler for å passe inn i 16:9-formatet vi er vant til. Det tilpassede 4K-formatet kalles ofte Ultra HD, noe som gjør at disse to begrepene ofte ses sammen. Det viktigste med 4K er at antallet piksler er fire ganger vanlig HD, noe som gir en svært god bildekvalitet.

Skal du få full utnyttelse av 4k-formatet må du ha en tv, en kilde og innhold som alle er kompatible med 4K-oppløsning.

HDR

HDR (High definition range) er det aller nyeste i tv-verdenen. Begrepet stammer fra fotografi-verdenen og peker på en teknikk som gjør at et bildes dynamiske ramme – kontrasten mellom den lyseste hvitfargen og den mørkeste svartfargen – forsterkes. Dette skal gjøre at bildene fremstår så naturlige som mulig.

Det er noe vanskelig å navigere i HDR-verdenen fordi de ulike produsentene bruker ulike formater. Samsung og Panasonic bruker for eksempel HDR10+, mens andre produsenter forholder seg til HDR10 og Dolby Vision. De to sistnevnte er de mest utbredte HDR-formatene.

Testing av ulike skjermstørrelser

Så langt det har latt seg gjøre har vi basert oss på kilder som har testet 55"-versjonen av hver tv-modell. Noen av anmeldelsene er likevel basert på andre skjermstørrelser enn 55", og det kan derfor lønne seg å være obs på hvilken skjermstørrelse kildene snakker om.

Skjermstørrelsen kan for eksempel endre bildekvaliteten, mens andre faktorer som design og operativsystem ikke vil påvirkes nevneverdig av ulike skjermstørrelser.

Du ser hvilken skjermstørrelse det er snakk om ved å identifisere antall tommer i modellnavnet. Her har vi uthevet tallene som viser skjermstørrelse – Philips 65OLED873 og Samsung QE 55Q9F.