I 1999 fant arkeologer en steindekket grav på Scillyøyene utenfor England.

Der fant de restene etter en person som levde i jernealderen, for omtrent 2.000 år siden.

Det må ha vært en viktig begravelse. Tingene som ble funnet i graven tyder på det.

Men noe var helt uvanlig.

Scillyøyene. Foto: Skjermdump

Uvanlig blanding av gjenstander

Arkeologene fant et sverd i kobber og et skjold. To tydelige tegn på at det lå en mann i graven.

Men to andre ting var typisk for en kvinne å bli begravet sammen med: en brosje og et speil i kobber. En brosje er en pyntegjenstand til å feste på klærne.

Det var den første graven fra jernalderen i hele Vest-Europa der både et sverd og et speil ble funnet oppi, skriver den britiske avisen The Guardian.

Forskere har diskutert i 24 år. Kan det ha vært en kvinnelig kriger som ble gravlagt her?

2.000 år gammelt speil og sverd. Foto: Historic England Archive

Vanskelig å finne svar i beinrestene

Det var bare småbiter igjen av knoklene i graven de var i dårlig forfatning.

Det var derfor umulig å få svar gjennom det forskere pleier å bruke: en DNA-analyse.

Med en DNA-analyse kan forskere finne ut blant annet kjønn og hvor i verden folk kommer fra.

Men det er altså ikke alltid DNA-analyser fungerer. Så når det ikke fungerte på disse beinrestene, måtte forskere prøve noe annet.

De fant noen tenner med emaljen på i graven. De kom til nytte.

Speilet fra jernalderen er fullt av irr, et grønt belegg som dannes på metallet kobber i fuktig luft. Foto: Historic England Archive

Tannemaljen kan avsløre kjønn

Tannemaljen er det sterkeste materialet i kroppen.

I tillegg inneholder emaljen et stoff som kan fortelle forskere om tannen har tilhørt en mann eller en kvinne.

Heldigvis var dette stoffet bevart i tennene til personen i den mystiske graven.

Dette var alt arkeologene fant av bein og tenner i 1999. Foto: Historic England Archive

Personen var en kvinne

Bitte små biter av en tann skulle gi forskerne selv – og mange andre nysgjerrige – svaret de hadde ventet på i flere tiår.

Prøvesvarene kom, og sannsynligheten for at de stemte skal være på 96 prosent. Ikke bombesikkert, men heller ikke så langt unna.

Personen i graven var en kvinne.

Tror hun var en kriger

Nå er det store spørsmålet: Hvorfor ble kvinnen begravet med akkurat et sverd og et speil?

Forskere tror at både speilet og våpnene som ble funnet i graven kan ha blitt brukt i krig. Speil kan som kjent brukes til å reflektere lys. Kanskje fungerte det til å sende beskjeder til andre ved å «blinke» mot dem?

– Selv om vi aldri kan få vite akkurat hva gjenstander i graver betyr, tyder sverdet og speilet på at kvinnen hadde høy status i samfunnet sitt. Hun kan ha hatt en lederrolle i krigføring i området sitt, sier forskeren Sarah Stark i en pressemelding. Hun er en av dem som har jobbet med studien.

Nå lurer hun på om det kan være flere kvinnekrigere i andre graver.

Detaljbilde av sverdet fra graven, som nå er utstilt på museum. Foto: Historic England Archive

Vikingkvinner på slagmarken

Forskere mener i alle fall at kvinner i vikingtiden har vært med å krige.

I 1900 ble en vikingkvinne funnet i en grav i Solør i Norge. På grunn av tingene hun ble funnet med, mente noen forskere at hun trolig var en kriger.

Men det er umulig å vite, sa Hanne Lovise Aannestad i en artikkel på forskning.no fra 2019. Hun har ansvaret for samlingene på Kulturhistorisk museum i Oslo.

Hun fortalte at forskere lenge har diskutert hva det betyr at noen ble gravlagt med våpen. Våpen var viktige symboler i vikingtiden.

– Betyr det at de var en kriger, eller har de en mer symbolsk betydning? spurte Aannestad.

Det samme gjaldt menn som er gravlagt med våpen, sa hun i artikkelen. Det betyr ikke automatisk at han må ha vært en kriger.