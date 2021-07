Hvert år lanseres det nye emoji-ikoner som de digitale enhetsprodusentene som Apple og Samsung bestemmer om de vil ta i bruk. I forbindelse med verdens emoji-dag lørdag 17. juli har Emojipedia, som har designet de nye emojiene, gitt oss en sniktitt på hvilke emojier som kommer det neste året.

Blant de nye emojiene finner vi en gravid mann, håndtrykk med ulike hudfarger og «bite seg i leppa»-emoji.

Kjønnsnøytral

Flere av de nye emojiene skal være med på å gi et kjønnsnøytralt alternativ til de eksisterende emojiene. Den gravide mannen representerer for eksempel trans og ikke-binære graviditeter, og «person med krone» er et alternativ til emojiene «prins» og «prinsesse».

Disse oppdateringene følger en lignende oppdatering til emojien «person med skjegg», som la brukere velge mellom maskulin og feminint ansikt med skjegg.

– Dette betyr at nesten alle emojier som standard kan ha et kjønnsnøytralt alternativ, hvor man kan bruke en kvinne eller mann der det er relevant, sier emoji-sjef for Emojipedia, Jeremy Burge til The Guardian.

Godkjennes i september

I tillegg til de nye kjønnsnøytrale alternativene får man flere varianter av hender med ulike hudfarge som hilser, hender som former et hjerte, og ulike nye fjes som for eksempel et ansikt som holder igjen tårer.

Det kommer også 20 nye ikoner som et tomt batteri, sklie, en krykke og et røntgenbilde.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Dette er forslagene til de nye emojiene som kan komme til din enhet i løpet av det neste året. Foto: Emojipedia

Det er den ideelle organisasjonen Unicode Consortium som godkjenner emojiene. Prosessen går ut på at de lanserer et utkast som dette, og lar utkastet være åpen for kommentarer før de godkjenner emojiene for bruk i september hvert år.

Derfra bestemmer enhetsprodusentene selv når eller om de gjør emojiene tilgjengelig for sine brukere.