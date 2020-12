Ifølge BBC melder Pornhub nå at de suspenderer all videomateriale som ikke stammer fra verifiserte kontoer på deres nettsider. Dette utgjør majoriteten av nettstedets flere millioner videoer, som nå blir borte.

Nettstedet vil heretter kun tilby tjenester fra sine verifiserte kontoer og sier de med dette innfører det strengeste regimet blant alle sosiale medier.

«Dette betyr at hvert eneste Pornhub-materiale er fra verifiserte brukere, et krav plattformer som Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat og Twitter ikke enn så lenge følger», skriver tjenesten ifølge BBC.

Store mengder overgrepsmateriale

Den store nedstengingen av innhold skjer etter at Visa og Mastercard brøt samarbeidet med nettsiden og nektet å godkjenne betalinger brukerne gjorde til Pornhub. Det var avsløringer fra New York Times om at det lå store mengder overgrepsmateriale på nettstedet, som var bakgrunnen for at Visa og Mastercard tok affære.

– I dag blir bruken av våre kort på Pornhub avsluttet. Vår etterforskning de siste dagene har bekreftet flere brudd på våre standarder som forbyr ulovlig innhold, på deres side, het det i en uttalelse fra MasterCard.

Frem til avsløringene har brukere kunnet laste ned videoer rett fra nettsiden og dermed kan videoer som viser overgrep ha blitt publisert gjentatte ganger.

«Ekstremt skuffende»

Pornhub omtalte først avgjørelsen fra korttjeneste-gigantene «ekstremt skuffende».

– Dette er knusende nyheter for de hundretusenvis modellene som er avhengige av plattformen vår for levebrødet sitt, sa selskapet i en pressemelding i forrige uke. De varslet da at nedlastinger hadde blitt forbudt og at de planla å kun ha verifiserte videoer på nettsidene sine.

Pornhub er verdens største pornonettsted og det lastes opp årlig 6,8 millioner videoer til nettstedet, de aller fleste av dem har ikke vært verifiserte.

Nettstedet hadde i 2019 42 millioner besøk fra hele verden.