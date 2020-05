Svart hull skjulte seg mellom stjerner som kan ses fra jorden

Artikkelen er først publisert av forskning.no.

Det svarte hullet ligger 1000 lysår unna. Det ble oppdaget av en gruppe astronomer ved Det europeiske sørobservatorium (ESO), med flere.

Teamet studerte egentlig doble stjernesystemer. I HR 6819 var det noe massivt, men helt usynlig som påvirket de to stjerne-kompanjongene.

– Et usynlig objekt med en masse på minst fire ganger solen kan bare være et svart hull, sier ESO-forsker Thomas Rivinius i en pressemelding fra romforsknings-organisasjonen.

– Dette systemet inneholder det nærmeste svarte hullet til jorden som vi vet om, sier Rivinius.

Millioner av svarte hull der ute

Objektet er et såkalt svart hull med stjernemasse. Det har en gang vært en stor stjerne som har kollapset.

Den andre typen svarte hull er de supermassive. De befinner seg sannsynligvis i midten av de fleste galakser. I teorien kan det også finnes en tredje type, små svarte hull som ble dannet like etter starten på universet. Men de er ikke oppdaget.

Det svarte hullet i HR 6819, reagerer ikke voldsomt med omgivelsene sine, slik de fleste andre som er oppdaget før gjør. Hullet går i ett med mørket langt der ute, og er umulig å få øye på.

Slike svarte hull kan oppdages ved å følge med på stjerner som oppfører seg merkelig. Det svarte hullet i HR 6819 er neppe alene.

– Det må være hundrevis av millioner svarte hull der ute, men vi vet bare om noen veldig få, sier Thomas Riviniu.

I videoen zoomes det inn på de to stjernene i HR 6819.

Kan ses fra jorden

Det svarte hullet går i bane sammen med en stjerne, mens en annen stjerne kretser rundt dem begge lenger ut.

– Vi ble veldig overrasket da vi skjønte at dette er det første stjernesystemet med et svart hull som kan ses med et utrent øye, sier Petr Hadrava, emeritus og forsker ved Czech Academy of Sciences.

Systemet ligger i konstellasjonen Telescopium. Det er nært nok til at det kan ses fra den sydlige halvkule uten teleskop på en klar natt.

Astronomer har så langt oppdaget et par titalls svarte hull i vår galakse. De fleste ble funnet fordi de er i ferd med å slurpe i seg noe annet i omgivelsene. Da sendes det ut kraftig røntgenstråling.

Forskerne bak den nye studien tror vi bare har sett toppen av isfjellet. Den nye oppdagelsen kan gi hint om hvor andre svarte hull befinner seg. Forskerne har allerede en ny kandidat i sikte.

- Vi skjønte at et annet system, kalt LB-1, også kan være en slik trippel, men vi trenger flere observasjoner for å være sikre, sier Marianne Heida, postdoktor ved ESO.

– LB-1 er litt lenger unna jorden men fremdeles ganske nære i astronomisk målestokk. Det betyr at det sannsynligvis finnes mange flere av disse systemene. Ved å finne og studere dem kan vi lære mye om formasjonen og evolusjonen av disse sjeldne stjernene. De begynner livet med mer enn åtte ganger mer masse en solen, og ender i en supernova-eksplosjon som legger igjen et svart hull, sier Heida.

Forunderlig vitenskap

Svarte hull er kanskje noe av det mest fascinerende i universet. Som Stephen Hawking formidler i boken Korte svar på Store spørsmål: De er et eksempel på at vitenskapen kan være mer forunderlig enn fiksjon.

Hawking forklarer det som skjer i et sort hull ved å ta en kanonkule som et eksempel.

Hvis en kanonkule skytes rett opp i lufta, vil den snart falle mot jorden igjen på grunn av gravitasjonskraften.

Men, dersom et objekt har en hastighet som er høyere enn det som kalles unnslipningshastigheten, så vil ikke gravitasjonen klare å dra det ned igjen. På jorden er denne hastigheten litt over 11 kilometer i sekundet. På sola skal det mer til: 617 kilometer i sekundet.

I et svart hull er gravitasjonen så sterk, at ikke en gang lyset er raskt nok til å unnslippe. Det betyr at ingenting slipper ut av et svart hull, ikke engang lys.

Eller er det faktisk noe som unnslipper? Stephen Hawking laget en teori om at det kommer en form for stråling fra svarte hull, kalt Hawking-stråling. Han kom fram til ideen ved å blande relativitetsteori og kvantemekanikk. Dersom det stemmer, betyr det at svarte hull som ikke vokser, sakte «fordamper».

Stemmer det? Det er et av flere spørsmål som gjenstår å svare på om svarte hull.

Referanse:

Th. Rivinius, D. Baade, P. Hadrava, M. Heida & R. Klement: « A naked-eye triple system with a nonaccreting black hole in the inner binary» , Astronomy and Astrophysics, 6. mai 2020.

Stephen Hawking: «Korte svar på store spørsmål», Pax forlag, 2018.