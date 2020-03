Byrådet i Bergen har vedtatt å gå til anskaffelse av et verktøy for kritisk varsling av befolkningen via SMS, for å forsøke å hindre spredningen av det nye coronaviruset.

Verktøyet gir mulighet for simkort-telling og lokasjonsbasert varsling, og får sine data gjennom Telia og Telenor. Bergen skal benytte det som et smitteverntiltak for å:

Sende SMS-varsling dersom verktøyet oppdager mange simkort, og dermed personer, samlet på samme, offentlige sted. I varslingen vil kommunen be mottakerne bryte opp forsamlingen via SMS.

Sende velkomst-SMS med informasjon om de gjeldende smittevernanbefalingene for kommunen når simkort krysser kommunegrensa.

– Vi får bare aggregerte data fra et nærmere definert område, og det må være av en viss størrelse. Vi får ikke informasjon om noen, og aner ikke hvem meldingene går ut til, forklarer byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer til Bergens Tidende.

Leverandøren er Everbridge Norway AS.

Oslo kommune har tilgang på samme teknologi som Bergen bruker til SMS-varsling i kampen mot coronaviruset.

– Oslo har hatt denne muligheten siden 2017, gjennom avtale med Everbridge. Det var dette verktøyet vi brukte sommeren 2018, da vi sendte ut SMS-varsel om den ekstreme skogbrannfaren til alle som oppholdt seg i Oslo, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, til ABC Nyheter.

Verktøyet har foreløpig blitt brukt én gang under coronakrisen. Torsdag 19. mars sendte kommunen ut følgende SMS til alle mobiltelefoner som befant seg i hovedstaden:

«Kjære Oslo. Hjelp oss å prioritere de mest sårbare. Ved milde symptomer på korona, hold deg hjemme, ikke ring legevakt/ambulanse. Takk <3».

Hovedstaden ønsker imidlertid ikke å bruke verktøyet for å bryte opp større folkesamlinger i offentligheten i et forsøk på å bremse smittespredning, ifølge beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg.

– Oslo kommune vurderer fortløpende hvilke tiltak som er aktuelle og nødvendige. Vi har mange kanaler for å nå ut til befolkningen med informasjon. Lokasjonsbasert SMS-varsling er ett av verktøyene. På det nåværende tidspunktet har vi ikke planer om å benytte SMS-varslinger til å bryte opp store forsamlinger, men kan ikke utelukke at det kan bli aktuelt seinere. Vi så at det var mye folk i enkelte områder gjennom helgen, eksempelvis Sognsvann og ute på øyene i Oslofjorden, sier Brunborg til ABC Nyheter.

Kommunen vil heller ikke sende velkomst-SMS med corona-informasjon når noen krysser kommunegrensen.

