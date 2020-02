Ny app gjør det mulig å søke på ansikter

Selskapet Clearview Ai sier de allerede har på plass en database med mer enn 3 milliarder bilder som er hentet fra Facebook, Youtube, Venmo og millioner av andre nettsteder.

Avanserte systemer for ansiktsgjenkjenning har vært et tabuområde for de store nettselskapene fordi de innebærer en kraftig innskrenkning av personvernet. New York Times beskriver appen som «et verktøy som gjør slutt på muligheten til å gå langs gata som en anonym person».

Hundrevis av amerikanske politienheter har allerede fått tilgang til appen, fra lokale politifolk i Florida til FBI og Department of Homeland Security.

Kontroversielt

Store teknologiselskaper som har rikelig med ressurser til å lage et slikt verktøy, har valgt å ikke gjøre det. I 2011 sa Googles daværende styreformann at dette var en teknologi selskapet holdt tilbake, fordi den kan brukes «på en svært dårlig måte». Enkelte byer, som San Francisco, har forbudt politiet å ta i bruk ansiktsgjenkjenning.

Uten noen offentlig debatt eller kunngjøring har imidlertid 600 amerikanske politiorganer tatt Clearviews app i bruk, ifølge New York Times.

Polititjenestemenn avisen har snakket med sier de har begrenset kunnskap om hvordan Clearview virker og hvem som står bak, men forteller at de har brukt appen til å oppklare saker som omfatter butikktyveri, identitetstyveri, kredittkortsvindel, drap og overgrep mot barn.

Australier

Australieren Hoan Ton-That står bak selskapet. Richard Schwartz, som var en av Rudy Giulianis rådgivere da han var borgermester i New York, var også med på å stifte det.

Peter Thiel har gitt finansiell støtte til selskapet. Han er kjent for sine investeringer i Facebook og Palantir og er en støttespiller til president Donald Trump.