Undersøkelse: Tre av fire foreldre deler bilder av barna på sosiale medier

– Vi er ikke ute etter å ta den enkelte forelderen som stolt viser fram bilder av barna sine, men vi ønsker å påpeke at i foreldreansvaret ligger også å ivareta barns rett til privatliv og beskyttelse på nett, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse på vegne av Unicef, viser at de fleste deler fra ett til ti bilder av barna i løpet av en måned, mens 10 prosent svarer at de deler en gang i uken eller oftere.

Det betyr at i gjennomsnitt vil et barn i Norge ha 1.165 bilder liggende av seg selv på internett innen det er tolv år gammelt.

44 prosent av de spurte mener antallet bilder og videoer av barn bør begrenses, og hele 58 prosent oppgir at de er bekymret over utviklingen.

– Vi ønsker ikke stoppe bildedeling helt, men vi ønsker at folk skal tenke seg om to ganger før de publiserer, og at de skal spørre barna sine om lov, sier Viken.

Undersøkelsen viser at 52 prosent allerede spør barna om det er greit at et bilde legges ut.

Det er hovedsakelig på Facebook og Snapchat bildene deles (62 prosent og 61 prosent), mens 43 prosent deler på Instagram.

Av dem som ikke deler bilder av barna i det hele tatt oppgir 62 prosent at det er bekymring for barnas personvern som er hovedgrunnen.