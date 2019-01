Ny konge på primtall-haugen

En amerikansk datamaskin har funnet et nytt verdens største kjente primtall. Det fyller 7000 A4-ark.

Primtallene er de uskikkelige rakkerungene i tallrekka, de som bare kan deles på seg selv og på 1.

De aller første er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 og 31. Deretter dukker de opp med ujevne mellomrom så langt det er mulig å tenke seg. Og enda litt til.

Det finnes ikke et sluttpunkt for en vanlig tallrekke. Uansett hvor du stopper, er det mulig å tenke seg et tall som er enda større.

Slik er det også med primtallene. Det er uendelig mange av dem og de kan bli uendelig store. Likevel går det konkurranse i å identifisere så store primtall som mulig.

Nesten 25 millioner sifre

Et verdensomspennende nettverk av datamaskiner jobber kontinuerlig med å identifisere nye primtall. Midt i julestria ble det full pott i en datamaskin i Ocala i Florida.

Tallet starter slik: 1488944457420413255478064584723979166030262739927953241852712894252132393610644753103099711321803371

Og slutter slik: 1595208807192693676521782184472526640076912114355308311969487633766457823695074037951210325217902591

Men mellom de første 100 og de siste 100 er det nesten 25 millioner sifre, nærmere bestemt 24861848.

Det er nok til å fylle over 7000 A4-sider hvis du skriver med 12-punkts Times New Roman.

Kodenavn «M82589933»

Den gamle rekorden var under et år gammel og besto av et primtall med «bare» 23 millioner sifre.

Matematikerne kaller nykommeren fra Florida for M82589933. Det er fordi du må gange 2 med seg selv 82589933 ganger og så trekke fra 1 for å få hele tallet.

Du kan selv laste ned det rekordstore primtallet hos Mersenne.org.

(Artikkelen er først publisert på forskning.no)