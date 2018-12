Vi har samlet fem av våre beste og enkleste tips som gjør at du og teknologien samarbeider litt bedre.

(Vi.no): Det er ikke alltid like lett å få teknologien til å spille på lag. Det finnes så mange valg og muligheter for personalisering. Her har vi samlet noen tips, med tilhørende enkle guider, til hvordan du kan få ting til å flyte litt bedre.

1. Snarvei, eller «jukse-app» som vi kaller det

Har du en fast nettside du besøker hver dag? Eller foretrekker du nettsiden over appen?

Ved å legge snarvei til nettsiden på Hjem-skjermen kommer du fort og enkelt inn på nettsiden, via din egen jukse-app. Dette knepet kan du også bruke hvis du skal hjelpe mor eller far med å finne en nettside de bør ha enkelt tilgjengelig. Du kan jo for eksempel gjøre det med Vi.no.

Les mer om hvordan du legger nettsiden som snarvei på mobilen her.

2. Få Wi-Fi hvor som helst

Offentlige nettverk kan være trege. Ikke minst kan de være skumle! Skal du jobbe mens du er på farten, eller av andre grunner i offentligheten kan det være lurt å lage sitt eget nettverk. Da er du mindre utsatt for hackere. I tillegg kan farten på nettverket bli vesentlig bedre.

Les om hvordan du lager ditt eget Wi-Fi-nettverk med mobilen her.

Skal du jobbe på toget kan det være greit å dele internett fra mobilen til datamaskinen. Foto: Shutterstock

3. Overføre bilder fra mobilen til datamaskinen

Har du bilder på mobilen du ønsker å blåse opp på en større skjerm? Eller vil du kanskje fremkalle dem? Eller kanskje bare ha mulighet til å se dem på alle enhetene dine?

Det er mange grunner til å ville ha tilgang til bildene sine fra flere enheter, enten det er for å dele dem med andre eller for egen fornøyelse.

Vi har skrevet en enkel guide til hvordan du kan overføre bilder fra mobilen til datamaskinen. Her finner du flere alternativer.

4. Komme i gang med skylagring

Apropós å overføre bilder fra mobilen til datamaskinen. Ett av alternativene man har er skylagring.

Skylagring kan gi deg en trygg måte å ta vare på dyrebare minner. Blir mobilen stjålet, datamaskinen hacket, eller bildene på papir ødelagte, vil bildene uansett ligge tilgjengelig i skyen din.

Det finnes mange forskjellige skyer du kan benytte deg av, og det kan være lurt å undersøke hvilken som passer best for dine behov. Det er noen ting du bør være klar over før du setter i gang.

Her er en enkel guide til hvordan du kommer i gang med de mest vanlige skyene.

5. Bestemme hva som dukker opp på Facebook

Er du lei tull og tøys i Facebook-strømmen din? Noen videoer, annonser, bilder og innlegg som dukker opp er svært irriterende. Heldigvis er det sånn at algoritmene som styrer hva som dukker opp lærer av deg. Det vil si at så lenge du forteller den hva du ønsker og ikke, så skal det være mindre og mindre irriterende innhold.

Du må bare enkelt og greit «like» ting du liker, og scrolle forbi eller rapportere det du ikke ønsker å se. Les mer om hvordan du styrer Facebook-strømmen her.

Saken ble først publisert på Vi.no