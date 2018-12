En elektromagnetisk pionér i 1890-årene former fremdeles vår hverdag.

BEOGRAD (ABC Nyheter): Året er 1899. I et laboratorium i Colorado Springs gnistrer og spraker det i over sju meter lange lysbuer, mellom sendere med spenning på flere millioner volt. Nikola Tesla har brakt lynet til jorden, og smellene kan høres på 20 kilometers avstand.

Fjernstyring, vekselstrøm, trådløs telefoni, transformatorer, Teslaspolen, induksjonsmotoren, radio- og røntgeneksperimenter. Den serbiske oppfinneren Nikola Tesla fikk i løpet av sin levetid innvilget over 300 patenter verden rundt.

– Nikola Tesla kalles noen ganger mannen som oppfant det 20ende århundret. Bare tenk på hvordan vi lever i dag, og teknologien vi bruker, sier kurator Vladimir Peric ved Tesla-museet i Beograd til ABC Nyheter.

Tesla foran et av apparatene han brukte til sine eksperimenter med trådløs overføring av energi. Wikimedia Commons/public domain.

Ved laboratoriet undersøkte han muligheten for trådløs overføring av elektrisk energi. Han trodde - feilaktig - at han kunne bruke selve jordkloden som strømleder.

– Prosjektet med trådløs overføring av energi angriper nærmest enhver sosial maktstruktur, selv i dagens verden. Det endelige målet ville nærmest være gratis energi til alle. Slike ideer er langt farligere for makthavere enn noe våpen.

– Et av Teslas mest innflytelsesrike patenter var induksjonsmotoren. Vaskemaskiner, støvsugere, alle disse bruker induksjonsmotorer, sier Peric. Induksjonsmotoren bringes til å rotere av et dreiefelt ved å tilføre flerfaset strøm.

Tesla Motors tok navnet sitt i 2013, til ære for den serbisk-amerikanske oppfinneren.

–Alle elektriske biler, som Teslas, bruker induksjonsmotorer, patentet oppfinneren tok i 1888, sier Peric.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anvender Teslas patenter. Tesla Roadster. NTB Scanpix/Reuters. Foto: Reuters

«Dødsstrålen»

Tesla er kanskje aller best kjent for sine bidrag til utviklingen av det moderne systemet for elektrisk forsyning ved vekselstrøm, altså den standarden vi fortsatt bruker.

Den serbisk-amerikanske oppfinneren Nikola Tesla var en elektromagnetisk pioner. Foto: Tesla-museet/Public domain.

I tillegg syslet oppfinneren med mer esoteriske prosjekter som «Dødsstrålen», trådløs overføring av store mengder strøm, og kommunikasjon med det ytre rom.

Noen av konseptene ble bygget i hans levetid. Andre briljante patenter ville det ta tiår før man så verdien av. Etter sin utdannelse ved den polytekniske høgskolen i Graz i Østerrike reiste Tesla til USA i 1884, 28 år gammel.

Røntgenfotografiet han produserte ved en tilfeldighet i 1894, da han skulle fotografere den amerikanske forfatteren Mark Twain opplyst av et geisslerrør, kom noen få uker før Wilhelm Røntgens erklærte at han hadde oppdaget røntgenstrålene.

Allerede i 1898 forbløffet Tesla publikum ved en elektrisk utstilling i Madison Square Garden i New York, med en radiostyrt båt. Kunne det være tankestyring? Satt det aper inne i modellbåten?

Les også: El-giganter i rotterace

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tesla med noen av sine patenter. Public domain.

– Trådløs kommunikasjon er Teslas arv

Fjernstyringsteknologien ble ikke umiddelbart tatt i bruk, men fikk senere stor betydning.

Tesla forbløffet publikum med en fjernstyrt båt i 1898. Public domain.

– Enhver trådløs kommunikasjon mellom to innretninger tar utgangspunkt i Teslas patenter, inkludert wifi, mener Peric ved Tesla-museet.

Teslaspolen fra 1891 ble brukt til spenningskilde for mange av oppfinnelsene, for eksempel kraftige radiosendere og ledningsfrie lyspærer (se video). Spolene ble brukt kommersielt i radiosendere til 20-tallet og i medisinsk utstyr.

Tesla hadde også planer om å bli den første til å demonstrere trådløs telegrafi over Atlanterhavet, men her måtte han se seg slått av italieneren Guglielmo Marconi, i 1901, som blir regnet som radioapparatets oppfinner.

Den serbiske oppfinneren ble født i Smiljan, i det daværende Østerrike-Ungarn. I juni 1884 emigrerte han til USA, 28 år gammel. Han ble hyret av den amerikanske oppfinneren Thomas Edison til å designe nye versjoner av dennes likestrømsgeneratorer. Da det ble klart at det var best å overføre energi fra kraftverk til brukere ved hjelp av vekselstrøm, var det Teslas teknologi som ble dominerende.

Les også: I år tar trådløs lading endelig av (2013)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Induksjonsmotor. Public domain.

«Den gale oppfinner»

Eksentriske Tesla har dels vært inspirasjon til den populærkulturelle klisjeen «den gale oppfinner». Et tidlig eksempel er en Supermann-tegnefilm fra1941, der superhelten møter en skurk som driver eksperimenter tydelig inspirert av Tesla (public domain):

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Teslas laboratorium på Long Island i New York. Public domian.

Tesla hevdet at han aldri sov mer enn to timer per natt. Han skal ha hatt fotografisk hukommelse og talte åtte språk.

– Ifølge ham selv så han for seg hele oppfinnelser i hodet, som i 3D. Han kunne gjøre utviklingen i hodet, nærmest frem til ferdig produkt, sier Peric ved Tesla-museet i Beograd.

Tesla var en betydelig større oppfinner enn forretningsmann. Royalty-utbetalingene fra hans vekselstrøm-patenter var verdt flere hundre millioner dollar. Men Tesla brukte opp mesteparten av formuen på nye prosjekter. Enkelte av de mest innbringende patentene solgte han.

Den store amerikanske forfatteren Mark Twain var en venn av Tesla. Her får han demonstrert en av hans mange oppfinnelser våren 1894. Wikimedia Commons/Public domain.

I 1928 tok han sin siste patent, på et av de aller tidligste VTOL-flyene, altså et fly som kan lette og lande vertikalt.

Da han var 78 år hevdet Tesla at han arbeidet med en «dødsstråle.» Pressen hauset den opp som «så kraftig at det kunne utslette militære mål på flere hundre kilometers avstand. Tesla avslørte aldri sine planer for strålevåpenet.

Teslas papirer og dødsbo ble brakt til Beograd i 1952, og donert til Nikola Tesla-museet i den serbiske hovedstaden. I dag er han en nasjonalhelt i landet. På 150-årsdagen for hans fødsel i 2006 erklærte UNESCO «Tesla-året», og Beograds internasjonale flyplass ble oppkalt etter ham.

Les også: – 2018 blir være eller ikke være for Tesla

Nikola Tesla - Master of Electricity. Cynthia A. Parker (2015), Wikipedia , SNL, Brandt Guides: Serbia.