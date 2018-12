Visste du at den gamle mobilen din kan være med på å redde gorillaer i Kongo?

Australske forskere oppfordrer til å gjenvinne gamle mobiltelefoner for å forhindre gruvedrift i gorillaenes leveområder.

Gamle telefoner inneholder de samme metallene og mineralene som blir utvunnet i den østlige delen av den demokratiske republikken Kongo. Gruvedriften har spredd seg i takt med etterspørselen. Det gjør i at gorillaene får mindre leveområder og er mer utsatt for jegere.

Fredsprisvinner Denis Mukwefe tok nylig et kraftig oppgjør med dagens elbiler, smarttelefoner og andre produkter som bruker mineraler fra Kongo. Han frykter at den enorme etterspørselen av gull og coltan kan føre til mer konflikt i hjemlandet.

Noen steder i landet bruker også væpnede grupper brutal vold for å sikre kontroll over de mineralrike områdene.

I en ny studie fra Australia anslår forskerne at rundt 400 millioner mennesker rundt om i verden har en mobil de ikke bruker lenger liggende hjemme. Om man heller velger å resirkulere den, vil det bidra i kampen om å redde den truede arten.

Melbourne Zoo driver den pågående nasjonale They're Calling On You-kampanjen, som oppfordrer folk til å resirkulere gamle mobiltelefoner.

Antallet østlige lavlandsgorillar har falt med 77 prosent siden 1995. Hovedgrunnen er ulovlig gruvedrift av gull og coltan, skriver forskerne.

Carla Litchfield, en av forskerne bak den nye studien, mener at det å resirkulere mobiltelefoner og annen teknologi er mye bedre enn å grave etter stoffene i gruver i gorillaenes leveområder.

Skaper et unødvendig behov

Ifølge forskerne er det ulike grunner til hvorfor mange velger å ikke resirkulere gamle mobiler. Noen er bekymret for personsikkerheten sin og tilgang til gammel data. Andre er glad i å spare eller sliter rett og slett med å kaste ting. I mange land er det også få steder der man kan kaste elektronisk avfall.

Om utviklingen fortsetter, vil det være mer enn 8000 tonn dyrebare mineraler liggende i uresirkulerte mobiler og smarttelefoner i Tyskland innen 2035.

I Kina vil det innen 2015 være ni tonn gull, 15 tonn sølv og 3100 tonn kobber ute av sirkulasjonen på grunn av bortgjemte mobiler, ifølge de australske forskerne.

Vil ha global kampanje

I dag finnes det mindre enn 4000 østlige lavlandsgorillaer i Den demokratiske republikken Kongo.

Forskeren Jane Goodall har jobbet med å informere besøkende i Melbourne Zoo om sammenhengen mellom gjenvinningen av gamle mobiler og gruvedriften i Kongo.

Fra 2009 til 2015 hadde dyrehagebesøkende i delstaten Victoria donert mer enn 115 000 gamle mobiltelefoner til gjenvinning, som følge av kampanjen.

– Nummeret virker kanskje som en dråpe i havet og representerer bare 0,01 prosent av alle de pensjonerte mobilene der ute, men når du ser på resultatet i sammenheng med at det er en by med 6 millioner mennesker så er det veldig imponerende, sier Litchfield.

Forskeren tror at kampanjen vil kunne utgjøre en stor forskjell dersom den sprer seg til resten av verden.

– Det er en veldig god idé å bevisstgjøre folk på gjenvinning av gammel elektronikk. Det vil minske presset på ressursene, som igjen vil gjøre det mindre lønnsomt å rasere naturen i Kongo, sier zoolog Petter Bøckman, fra Naturhistorisk museum, til forskning.no.

Han forteller at verden vil gå tom for gull innen 20 år og at vi derfor er nødt til å gjenvinne.

– Vi må hente ut ressurser fra det vi allerede har. Heldigvis er gull veldig bestandig og relativt enkelt å gjenvinne, sier Bøckman.

Forbannet av rikdom

– Kongo er ikke velsignet med å være et ressursrikt land. De er forbannet med å være det, sier Bøckman.

En stor andel av kobolten som utvinnes i Kongo, kommer fra privateide og uregulerte gruver, der både barn og voksne jobber under livsfarlige forhold.

Det er ikke bare gruvedriften i seg selv som truer gorillaene.

– De som jobber i disse gruvene, trenger jo mat, og det skaper et nytt problem, sier Bøckman.

Når arbeiderne trenger mat, går de ut i bushen helt til de finner noe som de kan ta med seg tilbake for å spise.

– I bushen slakter de uregulert ned alt de finner. Det er dette som kalles bushmeat, forteller Bøckman.

Mange av dyrene i Kongo har ingen naturlig beskyttelse mot denne type jakt fordi kongolesere vanligvis ikke har holdt på slik før. Zoologen forteller at fleste mennesker kvier seg for å spise gorilla siden det er for likt dem selv.

– Dette ikke er normal praksis blant kongolesere, men gruvearbeidere består som regel av unge, fattige, ubefestede menn som spiser det de finner, forteller Bøckman.

Referanse:

Carla A. Litchfield m.fl: Recycling 115,369 mobile phones for gorilla conservation over a six-year period (2009-2014) at Zoos Victoria: A case study of ‘points of influence’ and mobile phone donations, Plos One, desember 2018

