Telenor stenger 3G-nettet neste år

Telenor vil i løpet av 2020 stenge 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på #4G . Hvert år øker datatrafikken med 30-40 prosent. "For at du skal få den beste opplevelsen også i fremtiden, må vi øke kapasiteten på 4G", sier @BjornIvarMoen https://t.co/QZmJlIwKa9