«Battlefield V»: – Mange vet ikke at det var store slag i Norge

I det nye Battlefield-spillet har slaget om Narvik i 1940 en sentral rolle. Spillerne kan også prøve seg som kvinnelige norske motstandshelter i sabotasjeaksjoner. – Forsøker å finne en balanse mellom historiske fakta og spillbarhet, sier seniorprodusent Lars Gustavsson.

Prototypen «Battlefield» begynte som en gutteromsdrøm i i en leilighet i Göteborg på slutten av 90-tallet.

Blant slagene som har fått en sentral rolle i spillet som lanseres tirsdag 20. november, Battlefield V, er slaget om Narvik, som sto fra 9. april til 10. juni 1940. Forgjengeren Battlefield I har blitt spilt av 25 millioner på verdensbasis.

Seniorprodusent i EA Dice Lars Gustavsson har vært involvert i utviklingen av Battlefield-spillene siden den første prototypen i 1999.

– Når vi snakker med internasjonale medier blir enkelte overrasket over at det i det hele tatt var store slag i Norge. Hvis vi gjennom spillet kan heve bevisstheten om dette er det et gode, sier Gustavsson til ABC Nyheter.

Oppdragene i spillet spenner seg fra Nord-Norge til nordafrikansk ørken. Oppdraget Tirailleur forteller historien til senegalesiske soldater under Operation Dragoon i Sør-Frankrike i 1944. I et tredje oppdrag spiller man en britisk spesialsoldat i aksjon på Kreta.

– I Battlefield V bestemte vi oss for å utforske mindre kjente konflikter og aksjoner under krigen, sier Gustavsson.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Narvik-fronten, sjøslaget 10. april 1940. Fra kampene mellom britiske og tyske sjøkrigskrefter på havnen i Narvik. NTB Scanpix.

Hitlers forkjøpsangrep

Frankrike og Storbritannia vurderte en okkupasjon av Norge i krigens første dager, og det var viktig for Hitler å komme dem i forkjøpet. Store deler av tysk marine tok del i angrepet mot Narvik. Første forsvarslinje var kun de gamle norske panserskipene Eidsvold og Norge.

I Narvik deltar spillerne i strid med fly og infanterister, og spillet fremstiller utfordrende terreng og vær langt nord i Norge. Slagene sto mellom norske, franske, britiske og polske styrker på den ene siden, mot tyske på den andre.

Narvik var strategisk viktig som isfri havn i Nord-Atlanteren, og jernmalmen som ble fraktet med tog fra Kiruna i Sverige hadde stor interesse for begge parter. Slagene våren 1940 var blant de største siden invasjonen av Polen.

Blant inspirasjonskildene til det nye spillet er forfatter Henrik Lundes «Hitlers Preemptive War: The Battle for Norway 1940.»

Les også: Spor av kjemiske stridsmidler funnet i fisk utenfor norskekysten



Spillet har også en fri gjenfortelling av tungtvannsaksjonen i Vemork 1943. Skjermbilde fra spillet. EA DICE.

Ikke historisk korrekt

EA Dice gjør ikke krav på å være 100 prosent historisk korrekt i sine fremstillinger av krigen.

Seniorprodusent Lasse Gustavsson i EA Dice.

– Vi forsøker å respektere historien, og balanserer dette med krav til spillbarhet. Våre motto er «tilsynelatende realisme» og «overrealisme», sier Gustavsson.

De allierte styrkene måtte trekke seg tilbake etter det tyske angrepet mot Frankrike i juni 1940.

Spillet har en- og flerspillerløsninger, der man kan samarbeide med andre spillere.

Enspilleroppdraget «Operasjon Nordlys» er lagt til Norge, samt flerspillerbanene «Narvik» og «Fjell 652.» Førstnevnte er inspirert av tungtvannsaksjonen og bombingen av Norsk Hydros Vemork-anlegg i februar 1943.

Les også: Stalingrad: – Hit, men ikke lenger

Se trailer:

– Menn og kvinner

I oppdraget «Nordlys» kan man blant annet ta del i en sabotasjeaksjon mot det tyske atomvåpenprogrammet, fra perspektivet til en norsk motstandskvinne.

– Vi dekker blant annet den norske motstandsbevegelsen, som besto både av menn og kvinner. Muligheten til å spille kvinnelige stridende er også noe våre spillere har etterspurt, sier Gustavsson.

– Vi ønsker ikke å fremstille «Rambo-helter», men å vise frem gjenkjennelige menneskeskjebner.

Battlefield V lanseres tirsdag for PC, Playstation og Xbox One, etter tilbakemelding fra testspillere i høst. Spillet utvikles av svenske EA Dice.

De norske skuespillerne Synnøve Macody Lund (Hodejegerne) og Susanne Boucher (Frikjent) er blant dem som bidrar med stemmer i spillet.

Les også:

Slaget om Narvik blir dataspill



Gjenstander fjernet fra skipsvrak ved Narvik