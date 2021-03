Test: De beste pappvinene til påske

I noen uker har vi jaktet på den perfekte påskevinen, med og uten mat. Resultatet viser at boksvinene blir av stadig bedre kvalitet. Fellesnevneren for de beste vinene var en fyldigere stil med god fruktdreven konsentrasjon og markert syrlighet. I vår test av boksviner er det etablerte vinprodusenter som står igjen som vinnere.

Det er Luca Roagna, Fèlsina og Domaine des Tourelles som står igjen som de tre beste. Utvalget på Vinmonopolet domineres av kommersielle, pregløse og intetsigende viner. Men heldigvis er kvalitetsnivået stigende.

Nordmenn kjøper dyrere boksviner

Tall fra Vinmonopolet viser at prissegmentet som øker mest for rødvin på treliters boksvin er vinene som koster mellom 500-550 kroner. Salget gikk opp hele 525 prosent og 1,6 millioner liter i 2020 i denne kategorien. For hvitvin er det segmentet 450-500 kr som er i sterk vekst, det steg med 626 prosent og 2,7 millioner liter i 2020. Også for rosévin stiger segmentet til 450-500 kroner kraftig, med omtrent tilsvarende vekst.

Norge er i en særstilling når det gjelder forbruk av vin på boks. Pappvin, vin på kartong, boksvin, bag-in-box, BIB eller kartongvin – kjært barn har mange navn. Tall fra Vinmonopolet viser at hele 60 prosent av salget av både rød- og hvitvin skjer i treliterskartonger.

Sverige har omtrent de samme tallene som oss, mens andelen i Danmark kun er på rundt seks prosent. Frankrike har den største andelen BIB av de klassiske europeiske vinlandene, der markedsandelen utgjør 20 prosent av vinsalget.

Bakgrunnen til den norske særinteressen for boksvin er rett og slett at nordmenn ikke har de samme fordommene. Nærmere 50,5 millioner liter vin tappet på boks trillet ut fra Vinmonopolets hyller i 2020. Det tilsvarer nærmere 16,8 millioner boksviner á tre liter.

Skyhøye forventninger

Produktsjef Trond Erling Pettersen hos Vinmonopolet forventer at påskesalget vil bli ganske likt som i fjor. Vinmonopolet forventer et salg på 2,6 millioner boksviner i årets påskeuker.

– Dessverre nærmer jo smittesituasjonen og tiltaksbyrden i Norge seg nå situasjonen før påsken i fjor, med betydelig redusert mobilitet, lite skjenking og så videre. I fjor var det færre enn normalt som reiste på hytta i påsken, og det er fremdeles usikkert hvordan årets hyttepåske vil bli.

Men uansett om det norske folk vil feriere hjemme eller på hytta, ser produktsjef Trond Erling Pettersen hos Vinmonopolet et liknende salgsmønster som i fjor. Produktmiksen mellom rødvin og hvitvin/rosévin/musserende er som kjent svært avhengig av vær og temperatur, så det er for tidlig å spå noe om den foreløpig.

To gode vin-råd før du reiser på påskeferie: Hold deg inne når du «lufter» vinen! Det beste rådet vi kan gi når du velger boksvin er å lufte vinen litt. Ikke misforstå, vi tenker ikke på å gå en tur rundt huset. Hell gjerne vinen over i en karaffel en liten time før bruk, men husk på å holde den kjølig. Ingen liker for varm vin. Nivået av svoveldioksid i boksvin er høyere enn i flaske, og svoveldioksid tar ofte ned fruktkvaliteten i boks kontra på flaske. Det kan smake og lukte litt som brent fyrstikk. Sjekk tappedato! Det andre gode rådet er å sjekke tappedato. Her synder mange vinimportører grovt. De unnlater å trekke vinene til tross for at vinens tappedato tilsier at den er blitt for gammel. I år som i fjor avslørte testen vår at vinene hadde både støvlag og ett år gammel tappedato. Vinmonopolet oppfordrer produsenter til å oppgi tappedato, men kan ikke kreve det. Seriøse importører og produsenter har som en selvfølge tappedato på under fire måneder. EU har imidlertid ikke noe krav om tappedato.

Den beste maten og vinen i påsken



En påsketradisjon for svært mange er langtidsstekt lam og god vin. Det har sine gode grunner. Lammekjøttet er lett å tilberede, og inneholder mye egensmak og fett. Mye smak krever vin med markant syrlighet for å løse opp fettet, god tanninstruktur for å møte proteinene i kjøttsaften og ellers en god og fyldig smakskarakter i form av fruktighet og kraft. I tillegg krever også krydderet sitt. Hvitløksfedd og rosmarin forlanger fruktighet fra vinen. Hva velger man?

Konklusjonen vår er ganske enkel, viner med markert syre- og tanninstruktur er perfekt følge for lammekjøttet. Alle rødvinene i testen vil passe utmerket til denne retten, og som tilbehør anbefaler vi Hasselbackpoteter og rødvinssaus.

Lammeskank på bålpanne. Oppskrift av Sofie Hildebrandt Lien. Foto: Svein Lindin

Bålstekt lammeskank

Lammeskank er i utgangspunktet ikke mørt, og trenger mange timers varmebehandling. Får den det fremstår den som et smakfullt, saftig og mørt kjøttstykke. Mange mener det er en delikatesse.

Med sousvide: Start med å vakuumer skankene med hvitløk, salvie og rosmarin og en liten klunk olivenolje. Salte og pepre så mye at du skammer deg. Ha så skankene i et vannbad på 62 grader og glem dem i 48 timer. Etter 48 timer tørker du av lammeskankene og heller kraften oppi en gryte. Denne blir en fantastisk base til saus. Lammeskankene avkjøles/hviles i cirka en time før du bruner skankene på bålpannen.

I ovn eller gryte: Lammeskankene tilberedes i en gryte med lokk eller i en ildfast form dekket med aluminiumsfolie. I gryte kan de kokes eller trekkes med alt fra hvitvin til mørkt øl og kraft i cirka tre timer, eller til kjøttet løsner fra bena. Lammeskankene kan også stekes i ovn. Dekk lammeskankene til med lokk eller aluminiumsfolie og sett i ovn på 150°C i rundt 4 timer til kjøttet løsner fra bena.

Smakerommet: Hvordan bedømmes vinene Vurdering av vin gjøres slik: Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng.

Her er de anbefalte pappvinene

Røde viner

Foto: Svein Lindin

I Cipressi di Fèlsina 2019 Foto: Vinmonopolet

BEST I TEST: I Cipressi di Fèlsina 2019

Mid­dels blå­lil­la far­ge. Kir­se­bær, tre­frukt og kryd­der på duft og smak. Sur­søt, saf­tig og fruktdrevet stil med ba­lan­ser­te tan­ni­ner.

Pris: 520 kr (bestilling)

Varenr: 12300006

Importør: Good Beverage

Poeng: 88

Meinklang Burgenland Red 2019 Foto: Vinmonopolet

Meinklang Burgenland Red 2019

Lys rød farge. Fruktig aromabilde med blomster, røde bær og urter på duft. Lett og fruktdrevet med med leskende syrlighet.

Pris: 490 (bestilling)

Varenr: 1807406

Importør: NON DOS

Poeng: 87

Domaine des Tourelles Bekaa Valley Red 2019 Foto: Vinmonopolet

BEST I TEST: Domaine des Tourelles Bekaa Valley Red 2019

Middels blålilla farge. Mørke bær, krydder og urter på duft og smak. Fyldig, smakskraftig ettersmak med lang ettersmak. Dekanter gjerne før bruk.

Pris: 505 kr (bestilling). Finnes på 225 pol.

Varenr: 12367906

Importør: Symposium Wines

Poeng: 88

Bibi Graetz Rosso Toscana 2019 Foto: Vinmonopolet

Bibi Graetz Rosso Toscana 2019

Lys blålilla farge. Kirsebær, plomme, krydder og sursøte røde bær på duft og smak. Fruktdrevet stil og konsentrert ettersmak av røde bær og urter.

Pris: 495 kr (test)

Varenr: 10094106

Importør: Gaia Wine & Spirits

Poeng: 87

Barbera Piemonte Selezione Luca Roagna 2019 Foto: Vinmonopolet

BEST I TEST: Barbera Piemonte Selezione Luca Roagna 2019

Lys blålilla farge. Elegant, kirsebær og røde bær på duft. Markant flott syrlighet med kirsebær og lang fruktig ettersmak. Mye vin for pengene.

Pris: 540 kr (basis)

Varenr: 5987006

Importør: Unico Real Wines

Poeng: 87

Natural Selections Dom. le Garrigon Côtes du Rhône Foto: Vinmonopolet

Natural Selections Dom. le Garrigon Côtes du Rhône

Middels rød farge. Krydder, sorte bær og urter på duft og smak. Rik, fruktdrevet smak med urter i avslutning. Lang ettersmak.

Pris: 530 kr (basis)

Varenr: 6565406

Importør: Lacertidae

Poeng: 88

Tenuta Sette Ponti Toscana 2020 Foto: Vinmonopolet

Tenuta Sette Ponti Toscana 2020

Middels rød farge. Mørke bær, urter og kirsebær på duft og smak. Frisk fyldig vin med god syrlighet og fruktdrevet avslutning.

Pris: 489 kr (bestilling)

Varenr: 142406

Importør: Vinetum

Poeng: 86

Giovanni Rosso Barbera Piemonte 2019 Foto: Vinmonopolet

Giovanni Rosso Barbera Piemonte 2019

Lys blålilla farge. Røde bær, kirsebær og urter på duft. Fruktdrevet med markert syrlighet og lang ettersmak preget av sursøtt fruktighet. Server gjerne litt avkjølt.

Pris: 500 kr (test)

Varenr: 7926906

Importør: Chaeos Wine & Spirits

Poeng: 87

Hvite viner

Foto: Svein Lindin

Crudo Catarratto Zibibbo 2019 Foto: Vinmonopolet

Crudo Catarratto Zibibbo 2019

Lys gulgrønn farge. Aromatisk. Fruktig, floral smak med pære, sitrus og eple på duft og smak. Enkel, men forfriskende smak.

Pris: 460 kr (bestilling)

Varenr: 5469606

Importør: Quality Brands A/S

Poeng: 86

Meinklang Grüner Veltliner 2019 Foto: Vinmonopolet

Meinklang Grüner Veltliner 2019

Lys gulgrønn farge. Sitrus, grapefrukt og mineraler på duft og smak. Fruktdrevet med sval hvit pepper og gul frukt i anslaget. Lang ettersmak.

Pris: 460 kr (basis)

Varenr: 438006

Importør: NON DOS

Poeng: 87

Signature Series Gysler Riesling Trocken 2019 Foto: Vinmonopolet

Signature Series Gysler Riesling Trocken 2019

Lys grønngul farge. Konsentrert. Mineraler, grønt eple og sitrus på duft og smak. Flott syrlighet med fruktdrevet utgang. Fortsatt en av de beste hvite på boks i Norge.

Pris: 480 kr (basis)

Varenr: 2143206

Importør: Chrysopidae

Poeng: 88

Ca' Rugate Soave 2019 Foto: Vinmonopolet

Ca' Rugate Soave 2019

Lys grønngul farge. Pære, sitrus og grapefrukt på duft og smak. Fruktdrevet anslag med balansert syrlighet. Nydelig, ukomplisert drikkevin. Beste årgangen på lenge.

Pris: 460 kr (bestilling)

Varenr: 2246406

Importør: Gaia Wine & Spirits

Poeng: 88

Pascerette des Vignes Mâcon-Villages 2019 Foto: Vinmonopolet

Pascerette des Vignes Mâcon-Villages 2019

Lys gulgrønn farge. Modent eple, gul frukt og sitrus på duft og smak. Rik fyldig ettersmak og god syrlighet.

Pris: 589 kr (bestilling)

Varenr: 12009206

Importør: eWine

Poeng: 87

Natural Selections Hoch & Obenaus Grüner Veltliner 2019 Foto: Vinmonopolet

Natural Selections Hoch & Obenaus Grüner Veltliner 2019

Lys gulgrønn farge. Rik, kompleks vin med eple, sitrus og mineraler på duft og smak. Svale hvite peppertoner. Noe utviklet, men klar flott syrlighet trekker opp. Dekanter gjerne.

Pris: 520 kr (bestilling)

Varenr: 12639506

Importør: Natural Selections

Poeng: 87

Ryder Estate Chardonnay 2019 Foto: Vinmonopolet

Ryder Estate Chardonnay 2019

Lys gulgrønn farge. Gult eple, moden sitrus frukt og fat på duft og smak. Enkel, men vellykket chardonnay fra California. 2,25 liter.

Pris: 375 kr (basis)

Varenr: 12502606

Importør: Hand Picked Wines

Poeng: 87