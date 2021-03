Slik smaker verdens beste (og dyreste) vin

Hør Jon Trygve og Francesco dele sine smaksnotater og tanker om Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 2006 i ukens episode av podkasten «Ukens vintips»:

Hva smaker egentlig verdens beste vin?

Vinprodusenten Domaine de la Romanée-Contis toppvin, Romanée-Conti , er vinen noen står ukevis i kø for å få tak i hvert år. Da en flaske fra 1993-årgangen ble solgt på Blomqvists vinauksjon i februar, gikk den for 140.000 kroner – før salær. På det åpne markedet internasjonalt ligger billigste flaske av 2006-årgangen ute for 163.000 kroner.

Denne uken har vi tatt togturen til Park Hotel Vossevangen for å smake nettopp denne legendariske flasken. Sammen med Francesco Marzola (Norges & Nordens Beste Vinkelner) snakker vi om DRC Romanée-Conti 2006, sammenligner den med samme vin fra 2001, og DRC, La Tâche, også i 2006-årgang. Hva er det som gjør at denne vinen blir mer kjent for hvert år, og slår stadig nye prisrekorder?

Norges beste vinkjeller

Park Hotel Vossevangen og Francesco Marzola har Norges største og beste vinkjeller. De senere årene har kjelleren høstet internasjonale priser for sitt omfang og sin kvalitet.

Begrunnelsen fra juryformann Rune Rake i kåringen av Norges Beste Vinkart beskriver Francesco Marzolas arbeid godt:

«Legger man alle vinflaskene i kjelleren etter hverandre så vil det tilsvare avstanden fra Oslo til Sandvika. Alt dette som et resultat av ukentlige innkjøp av vin siden eieren overtok stedet i 1979. Mens kjelleren tidligere var preget av fullstendig kaos, har Francesco Marzola ryddet opp og systematisert innholdet slik at man slipper å plukke flasker med fiskestang.» Se vinkartet her.

Ukens vintips presenteres av Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar. Svein er mangeårig vinjournalist i Kapital og Finansavisen, sommelier og styremedlem i Norsk Vinkelnerforening. Jon Trygve Hegnar tok sin sommelierutdannelse i 2017 og holder på med vinutdannelsen WSET Diploma. Jon Trygve er ansvarlig for digital utvikling i Hegnar Media. Foto: Eivind Yggeseth

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein og Jon Trygve direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no.