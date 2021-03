Slik bygger du din egen vinkjeller hjemme

Hør denne ukens episode av «Ukens vintips» hvor Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar diskuterer med Gard Kverneland. Vi går i dybden på «den perfekte vinkjeller»:

Nordmenn har fått smaken på fin vin, og etter å ha raidet polet de seneste årene, skal «alle» ha vinkjeller.

Men hva skal egentlig til for å bygge sin egen vinkjeller? Ifølge investor, sommelier og vinsamler Gard Kverneland, er det ofte mindre komplisert enn mange tror.

– Man trenger ikke ha «den perfekte vinkjeller». Det er overraskende mange rom som kan benyttes som vinrom, og i mange gamle hus finnes det optimale forhold i kjelleren som allerede er der, sier Kverneland.

– Det viktigste er at det ikke er for varmt eller for kaldt, eller at det er for tørt eller fuktig.

Riktig temperatur i vinkjeller

Gard Kverneland, investor, sommelier og vinsamler. Foto: Privat

Temperaturen er en av de viktigste faktorene når man bygger vinkjeller. Den bør ifølge Kverneland ideelt sett ligge mellom 7 og 13 grader, men han understreker samtidig at vinen tåler større svingninger.

– Et spenn på et 2 til 18 grader i korte perioder er heller ikke problematisk, så lenge man aldri utsetter vinen for ekstreme temperaturer på minus- eller plussiden.

Kverneland sabler dermed ned argumentene om at man «må ha» kjøleanlegg og spesialbygde kjellerrom til flere hundre tusen kroner. Såfremt det er mulig, anbefaler han naturlig lagring.

– Naturlig kjøling er best. Hovedgrunnen er at alt som går på strøm og har bevegelige deler kan bli ødelagt, og rom som bygges som kjølerom blir ofte for varme hvis kjølesysteme bryter ned, hevder han.

– Jeg synes det blir vel mye fokus på at det skal være 11 eller 13 grader i stedet for å akseptere et større spenn. Ser man på mange av de store vinslottene i Europa, som har holdt på i flere hundre år, lagrer de vinen naturlig under bakken.

Dersom man vurderer å bygge vinkjeller, bør det starte med å kartlegge temperatur- og fuktighetssvingninger i rommene man allerede har i huset.

Skillevegger i metall som kan flyttes for å tilpasse kassene til type vin. Foto: Privat

Riktig fuktighet

Like viktig som temperatur er luftfuktigheten i rommet, som av mange anbefales å ligge et sted mellom 50 og 80 prosent. Dette for å unngå mugg eller at korken tørker ut, men ifølge Kverneland er ikke dette skrevet i sten så lenge luftfuktigheten er høy.

– I min kjeller er det opp mot 80-90 prosent fuktighet, som kan påvirke etikettene, men det viktigste for meg er at det ikke blir for tørt, sier han.

Naturlig kjøling eller kunstig kjøling?

Eldre hus har gjerne uisolerte rom og kjellere, mens nyere hus følger byggeforskrifter som pålegger større grad energieffektivitet og dermed mer isolasjon.

– Skal du bygge nytt hus med naturlig kjøling, må kulden komme inn et sted. En eller flere av veggene må da være uisolert, og da velger man typisk gulvet, sier Kverneland.

For å få til dette må rommet være delvis eller helt under bakken og være vendt bort fra sol og varmekilder. Da kan man også slippe å ha et kjølesystem.

Om man må isolere alle vegger og gulv, er et kjølesystem nødvendig. Dette kan man kjøpe direkte fra kjølesystemselskaper eller profesjonelle vinkjellerbyggere.

Hyllesystem og innredning

Det neste på listen er innredning. Det første man må gjøre er å vurdere om man ønsker flest mulig flasker eller mer estestiske elementer, tipser Kverneland.

– Skal man ha flest mulig flasker inn i rommet anbefaler jeg kvadratiske hyller, gjerne på 50 cm x 50 cm x 50 cm, som passer godt til Bordeaux- og Burgund-flasker, men er litt dårligere tilpasset andre typer flasker.

Et praktisk og rimelig hyllesystem er IKEAs BROR-serie, som i tillegg til å tåle høy vekt kan monteres med fleksibel høyde på hver hylle, og rommer to flasker i dybden. Foto: Foto: Privat

Større variasjon i samlingen fordrer også at det kan være nyttig med en fleksibel og variert hylleløsning. Gjerne ved å sette av ulike typer hyller til de ulike type flaskeformer og -størrelser.

Kvernelands tips til hylleinnredning For mange tenker estetikk og symmertri fremfor praktiske løsninger og kvantum.

Kvadratiske hylleløsninger har plass til et stort antall viner, og er fleksible ettersom de også har plass til forskjellige flaskestørrelser og vinkasser. Ha gjerne mindre hyller til flasker som er vanskelig å stable, og større hyller for flasker som kan stables.

Bikubeløsninger og modulsystemer kan være nyttige og skånsomme for hver enkelt flaske, men er ofte laget til flasker Bordeaux-form, men som kan passe dårligere til Champagne- og Burgund-flasker. Bikuber laget av møbelsnekker krever høy presisjon når de spikres opp på veggen.

L-formede skillevegger i metall er praktiske for å skille vintyper innad i en kvadratisk hylle, og kan enkelt fjernes for å gi plass til vinkasser.

Ta bort sokkelen i den nederste hyllen slik at vinkasser kan rulles på brett direkte inn i hyllene.

Klassisk bikubesystem i vinkjeller med plass til enkeltflasker. Foto: Privat

Dimensjoner for møbelsnekkere



Bildene under er eksempler på hvordan Kverneland har løst innredningen i sin vinkjeller. Tegningene er laget på bestilling fra møbelsnekker Vågane Viste i Stavanger.

Gard Kvernelands eksempler på vinreoler. Foto: Foto: Vågane Viste

Kverneland har tatt utgangspunkt i kvadratiske bokser på 50 cm x 50 cm x 50 cm. I andre hyller er bredden økt med 10 cm til 50 cm x 60 cm.

Ved å variere hyllesammensetningen får man plass til flere typer vinflasker fra ulike slott og produsenter.

Til større samlinger anbefaler han en variert sammensetning for å ta høyde for de ulike flaskene man har, og kommer til å kjøpe i fremtiden:

Tegninger av vinreoler Foto: Foto: Vågane Viste

Bord, glass og luftkvalitetsmåler

Avhengig av størrelse, er det mer enn nok av ting som kan fylle den gjenværende gulvplassen eller fylle vinkjelleren for estetikkens skyld. Et møbel Kverneland anbefaler å ha er et bord.

– Et bord er praktisk, enten du skal bruke det til å sette vin frem til smaking eller sette frem vintyper med bunnfall som skal stå en stund.

Andre ting skal du derimot ikke ha i kjelleren:

– Glass har ingenting å gjøre i en vinkjeller. De skal holdes utenfor kjølerommet og stå tørt, sier han.

Det man derimot bør ha er en luft- og temperaturmåler for å overvåke temperaturen i rommet.

– Her ville jeg kjøpt en ordentlig måler. Det finnes mange ymse målere der ute som rett og slett er for unøyaktige. Det jeg vil anbefale er en måler med kobling til smarttelefonen slik at man enkelt kan følge med og ha kontroll, sier Kverneland og legger til:

– Enkelte målere kan også oppdage lekkasjer i rommet, som jeg hadde. Det er nok en grunn til at jeg foretrekker naturlig kjølte rom.

Luftkvalitetsmåleren som Kverneland selv er fornøyd med er Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor.

Forsikring og inventarkontroll

Og dersom uhellet først er ute: Hvordan kan man sikre seg i forkant?

Ifølge Kverneland dekker ikke forsikringen automatisk verdiene du har på lager og det er helt essensielt at man avklarer med forsikringsselskapet på forhånd hva man har og hva forsikringen dekker.

– Få klarlagt på forhånd hva forsikringen dekker skriftlig når man setter opp kjelleren, og send gjerne over en inventarliste av det du har. Vokser samlingen med tiden, må den oppdateres, anbefaler han.

For å holde oversikt over hva man har i samlingen bruker mange Excel. Andre løsninger er eksempelvis nettsiden og appen CellarTracker, hvor man lagrer informasjon om vinsamlingen. I tillegg har man tilgang på nyttig informasjon fra vineksperter om de ulike typene vin du eier.

Hvor mye vin fyller man kjelleren med?

Samler man på vin og blir lidenskapelig opptatt av sin egen samling, fjerner man seg etter hvert fra spørsmålet om mengde i en vinkjeller. Viktigere blir spørsmålet om å spisse vinkjelleren inn mot vinstiler og favorittprodusenter som man har lyst til å nyte når vinene er optimalt drikkemoden. Tips: Vinmonopolets spesialpol utformer gratis innkjøpsforslag for deg som har lyst å komme fort i gang.

Ingen flasker er «hellige»

En god vinkjeller er den hvor ingen flasker er for «hellig» for å deles med gode venner, er den korte konklusjonen av samtalen med vinkjellerentusiast Gard Kverneland.