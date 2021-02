De beste vinene fra Burgundslippet 2021

Hør episoden over hvor Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar diskuterer årets Burgund-slipp med Arne Ronold, Norges første Master of Wine. Hvordan var årgangen for rødt og for hvitt? Og hva hva mener Arne og Svein er de beste kjøpene fra slippet?



Tilfeldigheter avgjør

En svært omstridt køordning gjør at du i realiteten har flaks om du får akkurat de varene du vil ha. Årsaken er Vinmonopolets venterom-system som trekker vilkårlig ut hvem som får sine 15 minutter med handel. Vanligvis er det en hard kjerne av vinsamlere, restauratører og vinspekulanter som overnatter utenfor spesialpolene, men pandemien har flyttet alt til nett og til et system som ikke fungerer optimalt.

Noen viner kommer senere

Mange vil nok spesielt savne varelinjer fra Domaine de la Romanée-Conti, Rousseau, Meo-Camuzet, Lafon og Ramonet. Vinmonopolets produktsjef Arnt Egil Nordlien bekrefter at enkelte spesielt ettertraktede varelinjer holdes tilbake for fysisk lansering i butikk til et senere tidspunkt med normal salgssituasjon. Vi undrer litt på formuleringen «normal salgssituasjon». Faktisk betyr det å overnatte i ukevis utenfor Vinmonopolets spesialbutikker. Eller er intensjonen egentlig for Vinmonopolet å komme i beste sendetid på TV2 og NRK?

Se hele oversikten av vinene med poeng

Bare 12.675 kroner?

Alle flaskene som er kjøpt inn er fordelt på 553 varelinjer. Det betyr bare én ting. Det er små kvanta fra hver produsent. Slippet lanserer i all hovedsak viner fra Burgund, røde og hvite, med 518 varelinjer. Prisene spenner fra Pascerettes des Vignes Macon Milly-Lamartine Cuvee Claude et Alphonsine 2018 til 250 kroner (600 flasker tilgjengelig) til Faiveley Musigny til 12.675 kroner (3 flasker tilgjengelig). Snittprisen ligger mellom 700 og 1.600 kroner.

Fronter kommende stjerner

De rundt 90 vinene som ble testet under pressesmakingen torsdag er et utvalg fra hele slippet. Det hersker ingen tvil om at kvaliteten er høy, men man får et innrykk av at spesialpolets produktsjefer vil fronte vinområder og produsenter som er «ukjente» eller er i et generasjonsskifte. Altså områder der prisen fortsatt er lav i forhold til de produsentene som er etablerte.

Noen godbiter fra USA og en perle fra Sør Afrika

Fra USA lanseres det noen etterslengere fra Cristom, Mount Eden og Diamond Creek av svært god kvalitet. Verdt å merke seg er også en fantastisk dessertvin fra Mullineux i Sør Afrika. Olerasay 2° Chenin Blanc NV er en perle for en enhver vinkjeller med respekt for seg selv.

Hør på erfarne vinfolk

Vinmonopolets produktsjef Arnt Egil Nordlien og Per Mæleng har rett i sin beskrivelse at 2018-årgangen er svært variabel fra produsentene. 2018 inneholder alt fra enestående presise, friske og dype viner til kjøttfulle fruktbomber med høy alkohol og lav friskhet til kjipe, undermodne, grønne og skrinne viner.

- Det er i større grad enn vanlig kritisk å ha smakt vinene før kjøp, sier Nordlien og Mæleng. I en normal situasjon leverer de beste produsentene svært gode viner gjennom hele porteføljen, men inntrykket til Nordlien og Mæleng er at 2018-årgangen kan være en miks av både flotte, anstendige og svake viner.