En etterforskning ble igangsatt etter at det ble klart at flere produsenter av baby- og barnemat har helsefarlige nivåer av tungmetaller i produktene sine.

House Subcommittee on Economic and Consumer Policy, som ledet etterforskningen, er sjokkert over funnene.

– Sjokkerende

– Funnet av helsefarlige nivåer av arsen, bly, kadmium og kvikksølv i barnemat er sjokkerende, sier medlem av representantenes hus og leder av House Subcommittee on Economic and Consumer Policy til CNN.

Arsen, bly og kadmium er på Verdens helseorganisasjons topp 10-liste over grunnstoffer som er helsefarlige for barn, spesielt spedbarn. Som grunnstoff eksisterer de i dyrkbar jord, og enkelte områder inneholder mer enn andre. En av årsakene til økt mengde i spesifikke områder, er bruk av pesticid som inneholder metallene, samt industriutslipp.

Kan skade barnets utvikling

Metallene knyttes til økt fare for kreft, kroniske sykdommer og utviklingsskader. Stoffene kan gjøre stor skade på en hjerne i utvikling, spesielt hos barn fra toårsalderen og nedover.

– Barnehjernen er i svært rask utvikling og kan ta skade hvis barnet utsettes for disse metallene. Det kan medføre atferdsproblemer, aggressivitet og tap av IQ, sier forsker Jane Houlihan til CNN.

Ifølge House Subcommittee on Economic and Consumer Policys rapport ble det gjort funn av helseskadelige nivåer av metaller i flere av verdens største leverandører av babymat, henholdsvis Gerber, Nurture Inc, Beech-Nut Nutrition Company og Hain Celestial Group Inc.

Gerber og Nurture Inc., som leverer produkter under navnet Happy Family og Happy Baby ,og er tilgjengelig på flere nettsteder hvor nordmenn handler, blant annet Iherb.

Ber forbrukere være oppmerksomme

Ifølge seniorrådgiver ved Mattilsynets avdeling for fremmedstoffer Julie Tesdal Håland må man være oppmerksom dersom man bestiller produkter fra land som er utenfor EU eller EØS.

– Det er strenge grenseverdier for tungmetaller som kadmium og bly i barnemat i Norge og EØS. Ved internettkjøp fra land utenfor EØS, må forbrukere generelt være oppmerksom på at det ikke er sikkert at myndighetene i det landet har like strenge krav som vi har i Norge, sier Håland til ABC Nyheter.

Ifølge Mattilsynet er det ikke kommet noen meldinger på disse produktene gjennom det europeiske meldesystemet om helsefarlig mat.