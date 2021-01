Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Abonner på Ukens vintips i Apple Podcast eller Spotify.

Temaet i denne episoden er spørsmålet om det er forskjell på smaken mellom bag in box kontra flaske. Kunnskapsrike Aina Mee Myhre kommer med råd og tips om bruk og holdbarhet til bag in box. I andre del av episoden setter Jon Trygve Svein og Aina på prøve ved å la dem smake to viner blindt. To vilkårlige viner som begge finnes på bag in box og flaske. Vil Svein og Aina oppdage forskjellene?

Topp kvalitet på boks fra Piemonte

En relativt sjelden druemiks med Barbera 50% og Dolcetto 50% løfter vinen In the Mood for Langhe Rosso fra Piemonte til en bedre smaksopplevelse enn andre boksviner i markedet.

Produsenten Eraldo Revelli holder til i den sørlige delen av Piemonte, noen få kilometer fra Dogliani. Økologisk tilnærming på de nærmere syv hektar høytliggende vinmarkene fremmer både syrlighet og konsentrasjon. Vinen tappes i små kvanta og bærer preg av å være håndverk fra A til Å. Etter vår mening får man ikke en bedre boksvin fra Piemonte i dag.

Vin 1: In the Mood for Langhe Rosso (se på Vinmonopolet)

Middels blålilla farge. Røde mørke bær, kirsebær og florale toner på duft og smak. Fruktdrevet, leskende med god syrlighet og moderate tanniner.

Pris: 540 kroner

Poeng: 87

In the Mood for Langhe Rosso. Foto: Svein Lindin

Hør alle episodene av podkasten «Ukens vintips» her:

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein og Jon Trygve direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no.