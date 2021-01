Dette er polets beste rødvinskjøp

Hver torsdag velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar et vintips alene eller med gjester.

Abonner på Ukens vintips i Apple Podcast eller Spotify.

Denne uken trekker vi frem to flotte viner fra Argentina og California som polets beste rødvinskjøp. Vinene er i to forskjellige prisklasser og vinstiler, men egner seg begge godt til mat eller når et godt glass rødvin skal nytes.

Uslåelig kvalitet til god pris

Først ut er den argentinske vinprodusenten Cavas de Weinert, populært kalt Weinert. Til prisen er den uslåelig på kvalitet. Til 180 kroner får du en utviklet, smakfull og fyldig rødvin som egner seg ypperlig til biffretter. Vi kaller det gjerne en hverdagsvin, men servert i et stort glass, med temperatur på 12-13 grader er det lett å få en ny favoritt.

Vin 1 : Weinert Carrascal 2017 (se på Vinmonopolet)

Dyp rød farge. Solbær, plomme, fiken og krydder på duft og smak. Fruktig anslag med middels syrlighet. Moderat tanninnivå.

Pris: 180 kroner

Poeng: 88

Ren og elegant med amerikansk fotavtrykk

En av de beste produsentene fra California er utvilsomt Jasmine Hirsch og faren David Hirsch. Fra åssidene to timers biltur nord for San Francisco har duoen etablert seg som mestere til å få frem rene og elegante pinot noir-viner. Stilen minner om burgundere, men med et eget amerikansk fotavtrykk. Langt unna eikebombene og viner med høy alkoholgehalt, som du ofte finner ellers i California. Ved siden av å nyte den som den er, er vinen først og fremst en god match til et et perfekt stekt andebryst.

Vin 2: Hirsch San Andreas Fault Pinot Noir 2017 (se på Vinmonopolet)

Middels rød farge. Konsentrert fruktdrevet med røde bær, urter på duft. Sval fruktighet i anslaget med konsentrert smak og lang ettersmak.

Pris: 600 kroner

Poeng: 94

Weinert Carrascal 2017 og Hirsch San Andreas Fault Pinot Noir 2017. Foto: Svein Lindin

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no.