Fagfolk i bred protest mot billigere snus, brus og alkohol

I oppropet står det at kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og at det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning er blitt fjernet.

Over hundre organisasjoner, foreninger, fagpersoner, eksperter og helseaktører reagerer på at regjeringen har inngått et budsjettforlik med Frp, der avgiftene på en rekke såkalte grensehandelutsatte varer, som snus, sukker og alkohol, ble satt ned.

– Det gjør vi fordi vi opplever at det er så bred allmenn forståelse for at avgifter er et viktig virkemiddel, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross, som fronter oppropet, til Aftenposten.

Oppropet sendes fredag til statsminister Erna Solberg.