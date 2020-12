Strålende boksvin fra Libanon

Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Domaine des Tourelles lanserer den første vinen i boks fra Libanon i Norge. Selv om boksvinen ikke lanseres før i januar, er det verdt å merke seg vinen allerede nå. Sjelden har jeg vært mer begeistret for en boksvin. 8000 bokser er tappet i første omgang, men de vil bli fort utsolgt.

Domaine des Tourelles ble etablert i 1868 og er Libanons eldste vinhus som fremdeles er i drift. Vinmarkene dyrkes etter økologiske prinsipper og befinner seg 1050 meter over havet, i Bekaa-dalen. Store temperaturforskjeller mellom dag og natt bidrar til at vinene blir både livlige og elegante samtidig som de får solid dybde og struktur. Vinmaker Faouzi Issa, som tok over etter sin far i 2008, har tidligere jobbet i kjelleren til legendariske Château Margaux i Bordeaux.

Vinmaker Faouzi Issa har laget vinen over samme lest som sine øvrige cuveer: innhøsting for hånd, fermentering med villgjær på gamle betongtanker og modning på betong før tapping. Vinen er fraktet i bulk og tappet nær markedet for å kunne tilby en så optimal kvalitet som mulig. Vinen er laget av 47 prosent Cabernet Sauvignon, 26 prosent Syrah, 14 prosent Cinsault og 13 prosent Carignan.

Smakerommet: Hvem smaker, og hvordan bedømmes vinene Svein Vinofil Lindin arbeider som vinjournalist i Hegnar Media med vinstoff til Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden som arbeidsfelt. I redaksjonen til Kapital er det innredet et eget smakerom hvor vin smakes og vurderes gjennom hele året, sent og tidlig. I tillegg smakes det vin på pressesmakinger hos Vinmonopolet, vinimportører og messer i inn- og utland. Svein er utdannet vinkelner og har sin bakgrunn fra topprestauranter i Norge. Siden 1997 har han holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private gjennom nettstedet vinforedrag.no. Svein smaker og reiser kontinuerlig for å holde seg oppdatert i den vinøse verden. Vurdering av vin gjøres slik:

Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng.

Domaine des Tourelles Bekaa Valley Red 2019

Middels blålilla farge. Mørke bær, krydder og urter på duft og smak. Fyldig, smakskraftig ettersmak med lang ettersmak. Allsidig og flott vin. Dekanter gjerne før bruk.

Passer til: Lam og sau.

Pris: 505 kr (bestilling fra 8. januar 2021)

Poeng: 88

Varenr.: 12367906

Importør: Symposium Wines