Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Sjarmbomben av en rødvin er laget av den berømte vinfamilien Perrin, som står bak noen av Sør-Rhônes aller beste viner, deriblant de berømte châteauneuf-du-pape-vinene fra sagnomsuste Château de Beaucastel. Prisen til 140 kroner forsvarer den lett.

Juleetiketten er utformet spesielt for det norske markedet av billedkunstner Kaja Vedvik, men Perrin-familien likte den faktisk så godt at de også ønsker å bruke den i andre markeder.

Til Kapital forteller Kaja Vedvik:

– Juledesignet til La Vieille Ferme er mine umiddelbare drømmer til Frankrike og til mine referanser for landet.

– Som billedkunstner tenkte jeg selvsagt blant annet på Claude Monet, og dermed akvarellmaling og dens stemningsfulle uttrykk, forteller billedkunstner Kaja Vedvik.

– Den tradisjonelle og klassiske akvarellmalingens sjarm, letthet og nyanserte eleganse gjenspeilet jo faktisk flaskens innhold perfekt. Valget for designet falt derfor på å finne frem til de rette akvarellmalte jule-elementene.

Smakerommet: Hvem smaker, og hvordan bedømmes vinene Svein Vinofil Lindin arbeider som vinjournalist i Hegnar Media med vinstoff til Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden som arbeidsfelt. I redaksjonen til Kapital er det innredet et eget smakerom hvor vin smakes og vurderes gjennom hele året, sent og tidlig. I tillegg smakes det vin på pressesmakinger hos Vinmonopolet, vinimportører og messer i inn- og utland. Svein er utdannet vinkelner og har sin bakgrunn fra topprestauranter i Norge. Siden 1997 har han holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private gjennom nettstedet vinforedrag.no. Svein smaker og reiser kontinuerlig for å holde seg oppdatert i den vinøse verden. Vurdering av vin gjøres slik:

Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng.

La Vieille Ferme 2019

Middels blålilla farge. Mørke bær, røde bær, urter og krydder på duft og smak. Saftig og fruktdrevet hverdagsrødvin med balanserte tanniner og flott ung syrlighet i ettersmaken.

Pris: 139,90 kr (basis)

Poeng: 87

Varenr.: 3072601

Importør: Moestue Grape Selections

La Vieille Ferme 2019

Både i gryta og i nebbet

La Vieille Ferme har vært en budsjettfavoritt hos vinelskere og på restauranter over hele verden i over 40 år. Vi kaller den en strålende allroundvin med sin matvennlighet. Den passer ypperlig til kjøttretter som for eksempel svinefilet med persillepotetmos, kalveburger, sopprisotto, marokkansk lam med couscous, piroger eller en salat med andeconfit – og selvfølgelig til de norske nasjonalrettene pizza, pasta og taco.

En titt på etiketten burde også gi deg en pekepinn på en annen perfekt matkombo. Hva med å prøve deg på den erkefranske klassikeren coq au vin, så kan du helle La Vieille Ferme både i gryta og i nebbet?

Druer som syrah og cinsault gir vinen et flott krydderpreg, samtidig som den har en saftighet og friskhet man kanskje ikke alltid forbinder med viner fra Sør-Rhône. I tillegg er den proppfull av moden og sødmefull frukt som gjør at den takler smaksrik mat på strak arm. Alt dette gjør La Vieille Ferme til det perfekte rødvinsalternativ til julemiddagen – det være seg hvilken som helst av klassikerne pinnekjøtt, ribbe, juletorsk eller kalkun. Gjerne litt avkjølt i store glass.