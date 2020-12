De beste akevittene til jul

Det er snart en akevitt i hver by og grend i Norge. 360 varelinjer med akevitt sier litt om omfanget som tilbys gjennom Vinmonopolet. Trond Erling Pettersen, kategorisjef hos Vinmonopolet erfarer at nordmenn generelt er tradisjonstro når det gjelder akevitt før jul.

– Det er «klassikerne» som topper listene. På topp troner Gilde Juleaquavit med et salg på nærmere 136.000 flasker før jul, sier han.

Finansavisen har plukket ut de vi definerer som de beste akevittene til julehøytiden. Selv om hovedvekten av salget skjer i ukene før jul er det fullt mulig å nyte akevitt både i drinker og alene resten av året. Grovt sett deler vi inn våre favoritter inn i fire kategorier. Juleakevitter, matakevitter, «trend» akevitter og tradisjonelle akevitter.

Et godt tips er å bruke tulipanformet glass og ikke avkjøle de fatlagrede akevittene. Hele nytelsen ligger i nettopp å kunne oppfatte aromabildet med en balansert, fyldig smak hvor alkoholen ikke er fremtredende.

Det er ingen tvil om at hovedaktøren Arcus har fått alvorlig konkurranse på smak i 2020. Akevittene som lages som små håndverksakevitter har en tydelig egenart og utradisjonell tilnærming. 80 år med monopol har vist at akevittkultur ikke bygges av én aktør.

Meir Juleaquavit er utvilsomt best i test. Den lukter jul og smaker best med julemat. Den har en lang og flott ettersmak og er et godt kjøp til 489 kroner. En annen av våre favoritter er Arvesølvet Juleakevitt 2020. Kvaliteten på Arvesølvet øker fra år til år. Det er en utmerket matakevitt til ribbe og pinnekjøtt, og har en pris på 505 kroner.

Se resten av listen under.

Håndverksakevitter er siste skrik

Likevel har det skjedd endringer de siste årene. Håndverksakevitter fra små og store brennerier rundt omkring i landet får god omtale og viser økende popularitet. Utvalget av blanke og lyse akevitter har tradisjonelt vært dominert av svenske og danske merkevarer, men her ser vi samme tendens som innen gin: Stadig flere kunder ønsker norskproduserte, kortreiste akevitter med et bakteppe av historie og håndverk.

I 2019 ble det solgt akevitt for 800 millioner fordelt på 1,3 millioner liter. Markedslederen er definitivt Arcus, med 73 prosents markedsandel. Trekker man frem de mindre, er det to som skiller seg ut: Rebel og Det Norske Brenneri. Den økende trenden de siste 20 årene og salgseksplosjonen i 2020 har skapt nye muligheter for de små.

Sjefsblender Ivan Abrahamsen hos Rebel Spirits opplever gode tider.

– Du kan si mye om 2020, men det blir tidenes akevittår, sier Abrahamsen.

Han var i en årrekke ansvarlig for å utvikle akevittsuksessene til Arcus. Dette er hans første juleakevitt under eget merkenavn.

– Meir Jul er juleakevitten vi alltid drømte om å lage. Vårt ønske er å skape en akevitt som blir selve definisjonen av jul tappet på flaske. Ambisjonen var å lage en rund og mild akevitt med lukt av krydder og madeirafat og som treffer bredt på smakspreferansene til den norske befolkningen. Vi satser på å bli en klassiker med lukt av krydder og madeirafat, men som samtidig gir en konsentrert og fyldig munnfølelse med lang ettersmak, sier Abrahamsen.

Odd Johan Nelvik hos Norske Brenneri lanserte den prisbelønte Arvesølvet Juleakevitt i 2011. Akevitten har ifølge Nelvik en helt spesiell fatkarakter som er laget for å stå til julematen. 2020-utgaven av Arvesølvet Juleakevitt har fått sin karakter og smak fra sherryfat, madeirafat og de beste 1. cru sauternes-fat. Akevitten kommer i et begrenset opplag, og alle flaskene er nummererte. Det Norske Brenneri har klatret opp med en markedsandel på 6,7 prosent siden oppstarten. Andreplassen til deres juleakevitt 2020 er etter vår oppfatning en klar og solid seier for akevittmangfoldet i Norge.

65,4 % økning i november

Om man ser på tallene fra Vinmonopolet i et lengre perspektiv, har akevitt hatt en betydelig vekst de siste 20 årene. I 2000 var salget på under 500.000 liter totalt, men det steg jevnt utover 2000-tallet. Fra 2010 har salget av akevitt alltid ligget over en million liter, og det har ligget stabilt på rundt 1,2–1,3 millioner liter gjennom 2010-tallet. Dette er del av en langvarig trend, hvor whisky, akevitt og i de senere årene gin har tatt over for druebrennevin som cognac og brandy.

Ifølge Vinmonopolet har akevittsalget økt med over 65,4 prosent til 210.463 liter pr. november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er det fra nå og frem til jul nordmenn for alvor handler akevitt. Polets innstendige oppfordring til å handle tidligere ser ut til å ha slått inn, sier Trond Erling Pettersen.

– Veksten Vinmonopolet nå opplever må ses opp mot reduksjonen i taxfreesalget og grensehandelen som følge av pandemien. På tross av en noe høyere innenlandspris er altså etterspørselen etter akevitt meget sterk. Nordmenn skal ha akevitt til jul, sier Pettersen.

Greier du ikke velge, kjøp en julekasse med akevitter. Norske Brenneri har samlet en knippe med 24 småflasker med smakfulle akevitter som viser en stor bredde av mangfoldet i norsk akevitt. Det er jo tross alt snart julekalendertid.



Smakerommet:

Meir Juleaquavit

Utvilsomt best i test. Krydder, nellik og appelsin på duft og smak. Lukter rett og slett jul, smaker best med julemat. Lang flott ettersmak.

Pris: 489,90 kr (bestilling).

Poeng: 89.

Importør: Rebel Spirits.

Varenr: 12098101.

Arvesølvet Juleakevitt 2020

Anis, karve og tørket frukt på duft og smak. Kvaliteten på Arvesølvet øker fra år til år. Absolutt en god matakevitt til ribbe og pinnekjøtt.

Pris: 504,90 kr (bestilling).

Poeng: 88.

Importør: Det Norske Brenneri.

Varenr: 12169101.

Hellstrøm Juleaquavit 2020

Rik og fyldig smak med sitrustoner, appelsin og krydder på smak og duft. Flott matakevitt, men når ikke helt opp i 2020-årgangen.

Pris: 459,90 kr (bestilling).

Poeng: 88.

Importør: Moestue Grape Selections.

Varenr: 7947302.

Gilde Juleakevitt 2020

En litt «snill» akevitt med avdempet kryddersmak, karve og fat på duft og smak. Selges mest, men er ikke lenger hva den en gang var.

Pris: 399,90 kr (basis).

Poeng: 87.

Importør: Arcus Norway.

Varenr: 1230201.

Gilde Ribbeaquavit

Flott karvedrevet stil med sitrus, anis og nellik på smak og duft. Best til ribbe, men funker til annen julemat også.

Pris: 324,90 kr (bestilling).

Poeng: 88.

Importør: Arcus Norway.

Varenr: 167602.

Gullmunn Juleakevitt 2020

En litt mildere, mer elegant, men fyldig og rund matakevitt. Milde kryddertoner med sitrus/florale toner. Utvilsomt det beste designet.

Pris: 449,90 kr (bestilling).

Poeng: 89.

Importør: Just Drinks.

Varenr: 12298902.

Nuet Dry Aquavit 2019

Nyskapende akevitt. Bærdrevet med grapefrukt og et snev av karve. Ren, klokkeklar akevitt som nytes best alene, eller i en påkostet drink.

Pris: 588,40 kr (bestilling).

Poeng: 88.

Importør: Nuet.

Varenr: 11499201.

Gilde Non Plus Ultra

Konsentrert flott smak av fat, karve og appelsin på smak og duft. En akevitt til etter middagen og til nytelse alene.

Pris: 599,90 kr (bestilling).

Poeng: 89.

Importør: Arcus Norway.

Varenr: 1201.

Løiten Linie

Ren karvedrevet smak og duft med vanilje, sitrus og karamelltoner. Klassisk akevitt med lang ettersmak.

Pris: 419,90 kr (basis).

Poeng: 87.

Importør: Arcus Norway.

Varenr: 1101.

Meir Pink Aquavit

Moderat karvesmak med fruktig karakter. Ypperlig til å blande med god tonic, en såkalt Aquavit & Tonic.

Pris: 439,50 kr (bestilling).

Poeng: 87.

Importør: Rebel Spirits.

Varenr: 11807201.

Arvesølvet Madeira

Tørket frukt, karve og fat på duft og smak. Nytes gjerne til julemat, men prøv den i et større glass foran peisen.

Pris: 579,– kr (bestilling).

Poeng: 88.

Importør: Det Norske Brenneri.

Varenr: 10614602.

Kurt Nilsens Juleaquavit

Karvedrevet smak med sitrus, urter og kryddertoner på duft og smak. Vellykket publikumsfrieri.

Pris: 349,40 kr (bestilling).

Poeng: 87.

Importør: Engelstad Spirits.

Varenr: 10506702.