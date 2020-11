Nå kommer årets Beaujolais Nouveau

Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Salget av årets Beaujolais Nouveau starter torsdag 19. november, tradisjonen tro den tredje torsdagen i november. Hvilken er den beste i år? En sterk indikator på hvilke av årets rødviner som er best, er å se hvor mange flasker butikksjefene har tatt inn. Hver enkelt butikksjef har gjort en vurdering ut fra salg og lokal etterspørsel i fjor og årene før.

Helt siden 1983, i 37 år, har årets slipp av Beaujolais Nouveau skjedd på Vinmonopolet. Når man ser på tallene har interessen økt. Tilbake i 2009 var det 14 forskjellige Beaujolais Nouveau som ble lansert på Vinmonopolet. I 2020 er det imponerende 45 forskjellige. Prisene varierer mellom 150 kroner og opp til 359 kroner (magnumflaske) . Under ser du de 15 mest populære som allerede finnes i butikkene på torsdag.

Alltid på en torsdag

Den tredje torsdagen i november var lenge årets høydepunkt i vinverdenen. Kallenavnet har blitt «Bojo Novo» og er blitt et verdensomspennende fenomen som årets første forsmak på årets rødvin fra regionen Beaujolais sør i Burgund i Frankrike. Selv om det i dag først og fremst er et markedsføringsjippo, var det på 50- og 60-tallet vanlig å nyte den i Lyons kafeer i november og desember. Vinen ble kalt le Beaujolais Nouveau etter at lovverket i Frankrike åpnet opp for salg av årets vin.

Hvordan smaker en god Beaujolais Nouveau?

På sitt beste er Beaujolais Nouveau servert avkjølt som en form for leskende vin og betegnes som vinøs saft med flott syrlighet, men de verste vinene er som å beskrive som syntetisk saft ispedd alkohol. For oss er velykket Beaujolais Nouveau en vin som er gjæret helt ut. Resultatet blir en mer ferdig vin sammenlignet med de tradisjonelle vinene laget på maceration carbonique. Et godt råd er å bruke vide Pinot Noir-glass og sørge for at temperaturen er rundt 10–11 grader. Vinene er absolutt ikke lagringskandidater, og kan drikkes før mars det påfølgende året etter de laget.

I Norge fremheves gjerne restauratør Hroar Dege som festgeneral på begynnelsen av 80-tallet. Hans datter Cathinca Dege forteller i Vinmonopolets podkast hvordan den nye vinen kom til Norge tidlig på 80-tallet, kappløpet om å få vinen raskest mulig hjem, og om fester med ballonger, buffet, beaujolais og fugledans. Siden 1985 har den tredje torsdagen i november blitt den offisielle slippdatoen over hele verden. Slippet med jippoet med ordene «Le Beaujolais Nouveau est arrivé!». Vinmonopolet har solgt Beaujolais Nouveau siden 1983, men fikk en ekstra salgsboom i 1986 da en langvarig 14-dagersstreik på Vinmonopolet gjorde at Beaujolais Nouveau var den eneste vinen som fikk dispensasjon til å selges.

Lanseres fredag, men ligger allerede på lager i butikk

Alle de 45 Beaujolais Nouveau-vinene som lanseres torsdag er i det såkalte tilleggsutvalget på Vinmonopolet. Mange butikker vil nok ha tatt inn enkelte av dem som lokal listeføring. Ønsker du noen av de andre vil de fra fredag være synlige i nettbutikken, slik at du kan bestille dem der for levering til den butikken hvor du ønsker å hente dem ut.

Beaujolais Nouveau er ikke dagens Beaujolais

Vinene som lanseres som Beaujolais Nouveau, bør ikke forveksles med hva som skjer på den vinøse scene i Beaujolais. Mye har skjedd siden 80-tallets markedsføring av vinområdet i grunnen dreide seg om en fruktig, lett (uferdig) rødvin med assosiasjoner til en hektisk torsdag i november når årets årgang blir sluppet.

Seriøs utfordrer

Beaujolais’ vinscene i dag er et seriøst alternativ til resten av Bourgogne. I de senere år har Beaujolais også fått drahjelp av de stadig økende vinprisene i Bourgogne. I Beaujolais lages det mest rødvin av druen Gamay, men to prosent av produksjonen er hvitvin laget av Chardonnay eller Aligote. Beaujolais er mye vin for pengene i sitt segment.

Håndverk fra A til Å

Rundt 70 millioner liter Beaujolais blir produsert hvert år. Halvparten er solgt som Beaujolais Nouveau, selv om den stigende kvaliteten ligger i granittåsene i nord. Fra nord til sør er det de ti cruene St. Amour, Juliénas, Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Regnie, Brouilly og Côte de Brouilly som gjelder. Her snakker man gjerne om lagringsviner, hvorav de beste eksemplene kan ligne på moden Pinot Noir.

Av fellestrekk med Bourgogne er faktoren hvor produsentens renommé er like viktig som hvor vinen kommer fra. Området er fortsatt preget av praktisk håndverk, og alle druer blir håndplukket og vinifisert under små produksjonsforhold. De beste vinene fra Beaujolais blir solgt til allokering til Norge og kan være like vanskelige å få tak i som enkelte produsenter i Bourgogne.