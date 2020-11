Flott rødvin fra Penfolds

Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Det er lett å la seg imponere av merkevaren Penfolds fra Australia. Den velkjente røde navnelogoen er blitt et ikon. 176 år siden oppstarten er det et velpolert ytre som møter vindrikkere over hele verden. Jeg har smakt meg gjennom 12 ulike viner og konklusjonen er klar: Det er på rødvin Penfolds er sterke, spesielt om du liker rødviner med god fylde, mye smak og lang ettersmak.

I ukens vintips trekker jeg frem Penfolds Bin 128 Coonawarra Shiraz 2018. Vinen fremstår som drikkemoden allerede nå og til prisen på 330 kroner er det mye vin for pengene. Kun 360 flasker er tilgjengelig i Norge, så det gjelder å snu seg om og bestille.

Smakerommet: Hvem smaker, og hvordan bedømmes vinene Svein Vinofil Lindin arbeider som vinjournalist i Hegnar Media med vinstoff til Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden som arbeidsfelt. I redaksjonen til Kapital er det innredet et eget smakerom hvor vin smakes og vurderes gjennom hele året, sent og tidlig. I tillegg smakes det vin på pressesmakinger hos Vinmonopolet, vinimportører og messer i inn- og utland. Svein er utdannet vinkelner og har sin bakgrunn fra topprestauranter i Norge. Siden 1997 har han holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private gjennom nettstedet vinforedrag.no. Svein smaker og reiser kontinuerlig for å holde seg oppdatert i den vinøse verden. Vurdering av vin gjøres slik:

Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng.

Penfolds Bin 128 Coonawarra Shiraz 2018

Dyp rød farge. Konsentrert. Mørke bær, urter og krydder på duft og smak. Klassisk ren Penfolds med god fylde, markert alkohol og tanniner. Lang ettersmak av mørke bær, anis.

Passer til: Storvilt, storfe, lam.

Pris: 330 kr (bestilling)

Poeng: 88

Varenr: 1890201

Importør: Treasury Wine Estates Norway AS

Penfolds Bin 128 Coonawarra Shiraz 2018, varenr: 1890201. Foto: Vinmonopolet

Stort spenn

Spennet fra Penfolds er stort, fra den enkle Bin 51 Eden Valley Riesling 2019 , med sin krispe, fruktdrevne og lettdrikkelige smak via fatbomben Reserve Bin A Chardonnay 2019 på hvitvinssiden.

Mine smaksfavoritter på rødvinssiden ble i tillegg til ukens vintips Penfolds BIN 389 Cabernet Shiraz 2018 til 490 kroner (89 poeng) og Bin 707 Cabernet Sauvignon 2018 til 2599 kroner (93 poeng).

Julegave til deg selv?

Trenger du en vingave til jul, er de lagringsdyktige og klassiske ikon-vinene Magill Estate Shiraz 2019 til 1020 kroner (89 poeng), St Henri Shiraz Magnum 2017 til 1600 kroner (90 poeng) og juvelen Bin 95 Grange 2016 til 4000 kroner (94 poeng) ypperlige til formålet. Lagringsdyktige, klassiske viner som nesten er for perfekte i sitt segment, men slik er det med varemerker i vinverden.