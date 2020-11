Den beste rødvinen til 300 kroner

Hvert eneste år blir kåringen av høstens beste rødvin gjennomført av et panel bestående av medlemmer av Norsk Vinkelnerforening, hvorav halvparten tilhører vinkelnerlandslaget.

Under 300 kroner og veldig god

Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Kriteriene for panelet er at vinen er tilgjengelig på Vinmonopolet i prisnivået mellom 150 og 300 kroner. Oppgaven for vinkelnere er ikke enkel, de skal blindteste alle vinene og komme frem til en vinner gjennom en poenggivning hvor snittet avgjør hvem som kommer til siste runde.

De fem beste smakes blindt i en siste runde, og spenningen var til å ta å føle på blant vinkelnerne om hvem som sto igjen som den beste.

Argentina vant

Rødvinen Cavas de Weinert Gran Vino 2009 fra Argentina sto igjen som vinneren. Knepent bak kom to italienere, Piaggia Pietranera Toscana 2019 på andreplass, og på tredjeplass kom COS Cerasuolo di Vittoria Classico 2016 fra Sicilia. (Det er stor interesse om disse vinene, om de er utsolgt har Vinmonopolet en epost-tjeneste som varsler når vinen er på lager igjen.)

Smaksnotater om de 5 beste vinene Nummer 1: Cavas de Weinert Gran Vino 2009

Middels rød farge med lett brunlig kant. Kompleks og noe utviklet duft av solbær, plommer, grillet paprika, sedertre, lær og krydder. Frisk på smak med god fruktkonsentrasjon, delikate tanniner og en lang, nerverik finish. En flott høstvin. SN Nikolai Haram Svorte.

Pris: 289,90 kr Varenr: 9494401

(bestilling) Importør: Momentum Wines Nummer 2: Piaggia Pietranera Toscana 2019

Middels rød farge. Mørke bær, oliven, velhengt kjøtt og et streif av capsicum på duft. Frisk og konsentrert frukt på smak med en strukturert og pepperaktig ettersmak. SN Nikolai Haram Svorte.

Pris: 279,20 kr Varenr: 1997001

(bestilling) Importør: Viva Vino Nummer 3: Ch. Simard 2007

Middels rød farge. Urtepreget duft med innslag av røde bær, plommer og hengt kjøtt. Tørr og middels fyldig vin med fin kompleksitet og tett struktur i finish. En vin for høstens viltretter. SN Nikolai Haram Svorte.

Pris: 279,90 kr Varenr: 7824201

(basis) Importør: Silenus Nummer 4: Terre di San Leonardo 2016

Lys rød farge. Noe reduktiv på duft med aromaer av røde bær og urter. Slank og fruktdreven på smak med frisk syrlighet og en delikat, strukturert utgang. SN Nikolai Haram Svorte.

Pris: 249,90 kr Varenr: 5264201

(bestilling) Importør: R&R Wines Nummer 5: COS Cerasuolo di Vittoria Classico 2016

Middels rød farge. Lett reduktiv på duft med aromaer av røde bær, roser, tørkede urter og jord. Fersk og fruktdreven på smak med god fylde og konsentrasjon. SN Nikolai Haram Svorte.

Pris: 299,90 kr Varenr: 9523601

(bestilling) Importør: NON DOS Smaksnotater av Nikolai Haram Svorte, Norsk Vinkelnerlandslag

Vinmakeren er stolt

Bak vinen Cavas de Weinert Gran Vino 2009 står den sveitsiske vinmakeren Hubert Weber og familien Weinert. Siden han begynte hos Weinert i 1996, har ikke Hubert Weber endret oppskrift på Bodega y Cavas de Weinerts toppviner, og deres kjennetegn er fortsatt flott struktur og tanniner. Vinene er modnet når de ankommer markedet.

I en kort kommentar til Kapital forteller Hubert Weber at han er veldig stolt over å ha vunnet i et marked som betraktes som svært viktig for dem.

– Vi allokerer alltid de beste vinene til Norge.

I Bodega y Cavas de Weinerts kjellere finner du vakre, gamle, store, franske eikefat på 2000 til 6000 liter. Foto: Svein Lindin

Store kjellere

I Bodega y Cavas de Weinerts kjellere finner du vakre, gamle, store, franske eikefat på 2000 til 6000 liter. Rødvinene får ulik fatlagringstid etter kvaliteten på vinen. Malbec Estrella 1997 ble for eksempel lagret mer enn 12 år på fat før den ble tappet på flaske. Cavas de Weinert 2000 ble lagret i fire år, mens Carrascal 2002 fikk to år på fat.

De senere år har kvaliteten blitt ytterligere forbedret, og vinene har fått en fruktigere og rikere stil enn før etter at de i 2003 begynte å rengjøre fatene bedre. En slik liten, men viktig endring i vinifikasjonen viser Hubert Webers styrke som en vinmaker i verdensklasse.

Minst mulig fra vann fra Andes

Hubert Weber har utvidet porteføljen med mer segmenterte, prisgunstige viner i en mer fruktig og rik stil. Hans filosofi er å la vinplantene streve etter næring (vann) slik man gjør i de beste vinområdene i Europa.

Med bare 193 millimeter nedbør i året må også Bodega y Cavas de Weinert vanne sine 40 hektar vinmarker med smeltevann fra Andesfjellene. Han begrenser derimot vanningen til et minimum slik at kvaliteten på druene blir best mulig i motsetning til å vanne slik at avlingen blir størst mulig. Eiendommen har en produksjon på om lag 780.000 flasker i året.

Smaksnotater om vin 6 til 10 Nummer 6:

Faustino I Gran Reserva 2009

Vinen har en tydelig varm fruktkarakter, med jordbærsyltetøy, blåbær og vaniljearoma på nese. I munnen viser vinen søtlig frukt av samme sorter som på nese, med stor tanniner og bra syre. SN Francesco Marzola.

Pris: 224,90 kr (basis) Varenr: 67801

Importør: Bibendum Nummer 7:

Salwey Spätburgunder 2018

Delikat og floral vin, med aroma av hibiscus, bringebær og grønne jordbær. I munnen er vinen lett og frisk, med fine tanniner og aroma av hvit pepper, bringebær og roser. SN Francesco Marzola.

Pris: 218,– kr (basis) Varenr: 11963001

Importør: T&T Wine Nummer 8:

Ioppa Ghemme 2010

Elegant vin med roser, kirsebær, modne bringebær og ferskt lær-aroma; i munnen har vinen høy syre, store tanniner, lang ettersmak, med en markant smak av kirsebær og rosevann. SN Francesco Marzola.

Pris: 259,90 kr (basis) Varenr: 161801

Importør: Winemarket Nummer 9:

Dom. Montirius Côtes-du-Rhône Jardin Secret 2016

Vinen viser rød fruktkarakter med røde plommer, kirsebær og blomster. I munnen er vinen leskende og lett, med bra syre og tanniner og behagelig ettersmak av røde plommer. SN Francesco Marzola.

Pris: 259,90 kr (bestilling) Varenr: 11382301

Importør: House of Wine Nummer 10:

Casa Ferreirinha Vinha Grande 2018

Meget elegant vin, med intens aroma av blåbær, pepper, sopp, jord og rått kjøtt. I munnen har vinen mye tanniner, balansert av god syre, fyldig kropp og tydelig blå frukt-smak med veldig lang ettersmak. SN Francesco Marzola.

Pris: 159,90 kr Varenr: 9928901

Importør: The Winery Smaksnotater av Francesco Marzola, Norsk Vinkelnerlandslag