Ikke siden 2006 har nordmenn spist mindre kjøtt

Hvert år siden 2015 har kjøttforbruket i Norge gått ned, og ikke siden 2006 spiste nordmenn i snitt mindre kjøtt enn i fjor.

Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) som kjøttbransjens fag- og forskningssenter Animalia legger fram onsdag, skriver Nationen.

Det er særlig forbruket av rødt kjøtt som går ned. I fjor spiste vi i snitt 0,7 kilo mindre rødt kjøtt enn året før, noe som er en nedgang på 1,9 prosent.

Det samlede forbruket av kjøtt gikk ned 0,1 kilo per person i fjor.

– Årsaken til at totalforbruket ikke har gått mer ned er at forbruket av hvitt kjøtt, spesielt kylling, har økt de siste årene. En annen grunn kan være at diskusjonene rundt kjøttforbruk, miljø, klima og bærekraft kan ha påvirket kjøttforbruket noe, sier administrerende direktør Tor Arne Ruud i Animalia.