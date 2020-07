Tyske Ritter Sport vant retten til kvadratisk sjokolade

Tysk høyesterett slo torsdag fast at Ritter Sport får beholde sin eksklusive enerett på kvadratisk sjokolade. Amerikanske Milka, eid av sjokoladegiganten Mondelez som også eier norske Freia, hadde utfordret den tyske konkurrenten i et søksmål. Den prøvde å få kjent designet Ritter Sport fikk patentert i 1996 og på nytt i 2001 ugyldig.

Til tross for tap for Milka i 2016 anket Ritter Sport saken videre i rettssystemet. Nå har tysk høyesterett avgjort at patentet blir stående ettersom det uansett ikke gir sjokoladen noen "vesentlig verdi" sammenlignet med andre tilsvarende produkter.

- Det kan hende at forbrukere kjøper sjokoladen på grunn av den kvadratiske formen, men det er ikke poenget. Formen på et produkt eller på emballasjen kan bare nektes varemerkebeskyttelse dersom det gir produktet betydelig merverdi, skriver domstolen