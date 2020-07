Dårlig sommer gir god sopphøst

– Nå ser det bra ut. Sjampinjongene har vært på plass lenge, og nå kommer både kantarellen og steinsoppen, sier soppekspert Kolbjørn Mohn Jenssen til NTB.

Årets sesong har startet tidlig på grunn av junivarmen, etterfulgt av det dårlige juliværet. Meldinger om soppforekomster kommer nå fra hele landet.

Stortrives

– 15–18 grader og masse nedbør er helt fantastisk vær for sopp. Da stortrives de, mens vi synes det er litt for kaldt, sier Jenssen – som selv slukker skuffelsen over en dårlig sommer med en god sopphøst.

– Vi har et godt soppår i vente, slår han fast.

Dårlig julivær gir gode vekstvilkår for sopp, slår soppekspert Kolbjørn Mohn Jenssen fast. Sesongen for blant annet kantarell og steinsopp er allerede godt i gang. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

På sosiale medier som Facebook har mange allerede lagt ut bilder av solide soppfangster.

Steinsoppen, av mange soppelskere regnet som selve kongen i soppriket, trives godt i furuskog. De som jakter på skogens gull, kantarellen, bør følge lysåpne stier i eldre granskog og blandingsskog. Kantarell trives nemlig best der trærne ikke står for tett. Og har man først funnet et kantarellsted, kan man trygt søke tilbake.

– Et kantarellsted kan bestå i generasjoner, sier soppeksperten fra Mycoteam.

Sjekk soppen

Samtidig har også meldingene om soppforgiftninger begynt å tikke inn.

– Vit hva du spiser, formaner Jenssen.

På nettstedet soppkontroll.no kan sopp man har i kurven, sjekkes digitalt. Der finnes også informasjon om hvor det er etablert fysiske soppkontroller.