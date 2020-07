Thon-hoteller halverte matsvinnet under bufféforbudet

I første kvartal 2020 ble det kastet 48 gram mat per gjest på Thon-hotellet i Ski, mot 142 gram per gjest for samme kvartal i 2019, skriver Aftenposten.

Flere andre hoteller i kjeden har sett en halvering av matsvinnet i perioden mellom 12. mars og 13. juli, da bufféservering var forbudt. Aftenposten har også vært i kontakt med kjedene Scandic og Nordic Choice Hotels som rapporterer om et fall i matsvinnet, uten at de kan vise til konkrete tall.

Hotellene har valgt ulike løsninger for frokostservering under koronakrisen. På Thon-hotellene har gjestene kunnet bestille direkte ved bordet eller hos kokken.

13. juli ble frokostbuffeen tillatt igjen, og alle de tre kjedene Aftenposten har spurt, sier de vil beholde den. Inntil videre gjør imidlertid smitteverntiltak seg fortsatt gjeldende, blant annet gjennom et redusert påleggsutvalg.