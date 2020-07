Meny, Spar, Joker, Bunnpris, Helgø og Coop er blant de berørte kundene, i tillegg til en rekke spesialforretninger og grossister, opplyser nettsiden Matportalen.

De aktuelle produktene er chili-paste, tahini-dressing, hummus, en tagine-saus, couscous, bulgur og en couscous med marokkansk krydder. Alle varene kan inneholde spor av peanøtter og nøtter, og noen av dem kan også inneholde sesam.

Tagine-sausen mangler i tillegg allergen-deklarering for sulfitt.

Oluf Lorentzen AS ber forbrukere om å kaste produktet, men understreker at de ikke utgjør noen fare for folk som ikke er allergisk mot de nevnte allergenene.