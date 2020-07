ABC Nyheters store test av is

Det har vært en takknemlig oppgave å teste is etter is i løpet av de siste par tropehete ukene i hovedstaden.

Det er få ting som er så godt i varmen som en god is. Og det finnes mange av dem i frysedisken i butikken eller kiosken. Hvert år dukker det opp et knippe nye. Vi har konsentrert oss om disse i denne testen.

Det er ikke til å stikke under stol at den beste isen ikke er den som lages på fabrikken og sendes rundt i det ganske land, men heller den som selges i iskremboder og gelateriaer. Derfor har vi tillatt oss å teste et par slike også, for vår egen gledes skyld.

I denne testen er det først og fremst smak som vektlegges.

ZERoh! (Hennig Olsen)

Foto: Hennig Olsen

Den er kald, det skal den ha. Isen skryter av null kalorier, og det er vel kanskje der problemet ligger. Dette minner mer om en isbit med litt smak enn en smakfull saftis. Selv på en av årets varmeste dager så langt, går den siste isen i tipakningen i søpla. Ikke kast bort pengene dine på denne.

Vi testet smakene Raspberry white tea og Lemon guava.

Terningkast: 1

Dream Salty Caramel Delight (Diplom-Is)

Foto: Diplom-Is

Skuffende liten, tenker vi da vi åpner pakken, men etter den første biten er ikke skuffelsen over størrelsen like stor. For dette er ikke spesielt godt. Det tar noen biter før vi klarer å sette fingeren på hva som er feil. Det er først og fremst sjokoladetrekket, som smaker rart og i tillegg har en vond bismak. Iskremen inni er hakket bedre, men heller ikke den imponerer. Konsistensen er fin, men smaken er ikke noen innertier. Denne isen får oss til å lengte etter en god, gammel Royal.

«Uten tilsatt sukker» og «110 kcal pr. stk.» skryter produsenten av på pakningen, men det er kanskje ikke så mye å skryte av når resultatet etter vår mening bare holder til:

Terningkast: 2

Foto: Diplom-is

Litago (Diplom-Is)

Denne isen kommer skjevt ut fra hoppkanten. Starter isopplevelsen før isen når munnen? I så fall gir vi terningkast 1 for at hele hodet på iskremen til paneldeltaker Sverre løsnet og ble med papiret han skulle ta av.

Etter å ha reparert iskremen og smakt, tenker vi at dette var relativt kjedelig og lite kreativt. Vi vil heller drikke en kald litago i solen enn å spise denne isen på nytt.

Sjokolade- og vaniljeissmakene vi får her minner om dem man får i en treliter med tress-is. Sleng på litt Freia sjokoladesaus og et par iskjeks, så har du nettopp denne isen. Smaken av Litago drukner i helhetsinntrykket.

Det er heller ingen tvil: Klassisk kroneis er mye bedre!

Terningkast: 3

Paneldeltaker Sverre opplevde tekniske problemer med sin Litago-is. Foto: ABC Nyheter

Sandwich salt karamell (Diplom-Is)

Foto: Diplom-Is

Sandwich er en klassiker i is-universet, som fikk sitt gjennombrudd på 1900-tallet i New York. Isen mellom myke kjeks er utbredt over hele verden, med ulike, regionale variasjoner.

I Norge har både Diplom-Is og Hennig Olsen hatt hver sin variant i mange tiår. Mens Hennig Olsen har toffeesmak på fløteisen mellom kjeksen, har Diplom-Is holdt seg til ren vaniljesmak.

Med sin nye Sandwich salt karamell virker det som om Diplom-Is ønsker å konkurrere mer direkte med Hennig Olsens toffee-sandwich. Testpanelet skjønner ikke helt vitsen med denne isen. Den nye Sandwich-isen smaker nesten helt likt som vanlig Sandwich fra Diplom-Is, og helt likt som Hennig Olsens variant.

Smaken er god nok, den, men dette er en fullstendig meningsløs ny is å sende ut på markedet.

Terningkast: 3 (trekk for meningsløsheten)

Melkesjokolade (Hennig Olsen)

Foto: Hennig Olsen

Paneldeltaker Elisabeths favorittsjokolade er melkesjokolade. Forventningene var derfor høye til denne isen. Den innfrir også. Førsteinntrykket er nydelig – kaldt og godt, med melkesjokolade-smaken vi kjenner og elsker.

Mot slutten blir det i overkant mye sjokoladesmak, som trekker litt ned. Likevel kan denne trygt anbefales til alle som er glad i melkesjokolade.

Er man derimot ikke spesielt glad i melkesjokolade, kan det være greit å styre unna denne, understreker paneldeltaker Aurora, som satt igjen med litt kvalm følelse etter siste slikk.

Terningkast: 4

Crème – Hvit sjokolade (Hennig Olsen)

Foto: Hennig Olsen

Det kan bli litt i overkant søtt med det hvite sjokoladetrekket, men innslaget av salte sjokoladekjeksbiter trekker opp. Det knaser sprøtt og deilig. Dette er en kremet, fyldig og balansert smaksopplevelse, men den passer nok best for dem som har sansen for hvit sjokolade og søtsaker.

Terningkast: 4

Fruitero Bringebær, mango & eple (Diplom-Is)

Foto: Diplom-is

– Den var bedre enn ZERoh!

– Ja visst! Men det skal ikke så mye til.

Fruitero er laget med masse frukt og bær, og smaken blir deretter – frisk og syrlig. Panelet var enige om at den rosa delen var best. Den gule ble litt tam. En god saftis, men kanskje ikke fullt så frisk som vi liker den?

Terningkast: 4

Fruitero Bringebær og jordbær (Diplom-Is)

Foto: Diplom-Is

Denne er mer syrlig og frisk enn sin navnesøster omtalt over. Ikke minst har den deilig konsistens. Isen kaller seg selv smoothie på pinne, men burde heller hete sorbet på pinne, for det er den assosiasjonen vi får. Vi synes det er et fascinerende konsept, som fungerer ypperlig. Denne saftisen leverer.

Terningkast: 5

Nude Strawberry (Hennig Olsen)

Foto: Hennig Olsen

Denne er god! Frisk smak av jordbær, og ikke for søt. Isen leverer helt til siste bit. Panelet ønsker seg imidlertid litt mer syrlighet. Dette er en saftisvariant som inneholder mye fruktjuice og bær. Det trekker opp i dette tilfellet.

Terningkast: 5

Pascal softis

Foto: Pascal

Franske Pascal konditori er best kjent for sine kaker og makroner. Relativt nylig lanserte de sin helt egen softis, med vanilje fra Madagaskar. Isen er eksklusiv, og prisen deretter. Mesterverket krones med en makron av valgfri smak. Kan det gå galt?

Nei.

Dette er en deilig, kremet is med god smak av vanilje. Pluss for karamellsaus og knasende sprø makronsmuler. Panelet velger tre helt forskjellige smaker på sine makroner, og alle tre er lykkelige med det.

Terningkast: 6

Gelato fra Paradis

Skal du virkelig skeie ut på isfronten i Oslo, er det italiensk gelato fra Paradis som gjelder. Panelet tester ut syv smaker fra isdisken en stekende varm junidag.

Av de syv smakene, er samtlige i panelet enige om at pistasjisen er den aller, beste. En evig klassiker! Tenk at is kan smake akkurat som pistasjnøtter, og fremdeles være så friskt.

Sitronsorbeten er deilig og syrlig i sommervarmen. Nøtteisen har en god og fyldig smak av hasselnøtt. Sjokoladesorbeten er så mørk at den nesten er svart i fargen, men smaker likevel overraskende friskt.

Foto: ABC Nyheter

Eple var den eneste av smakene vi prøvde som skuffet, da den var tam og svak i smaken.

Sverre gir tommel opp for stracciatella, mens Elisabeth og Aurora synes denne er kjedelig.

Ostekake med skogsbær var en helt ny issmak for oss alle. Den frisk til å være en kremet is, og smaker faktisk som en god ostekake. Imponerende.

Konklusjonen vår er at italiensk is i Oslo er helt på høyde med den man får i Italia.

Paradis er testens soleklare vinner! (Ja da, det er litt urettferdig å sammenligne eliteserien med 3. divisjon.)

Terningkast: 6