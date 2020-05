Nye råd om jod i maten

13-åringer og kvinner i fruktbar alder har trolig nytte av at det tilsettes mer jod i salt enn det som er tillatt i dag, ifølge en ny risikovurdering av jod som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Det vil si 15 eller 20 mg jod per kilo salt til både husholdningssalt og salt i brød.

– Også andre befolkningsgrupper som av ulike grunner ikke spiser mager fisk, bruker melk eller andre meieriprodukter, vil ha nytte av en slik jodtilsetning, ifølge Sigrun Henjum, faglig leder for arbeidet.

Samtidig kan ett- og toåringer risikere å få i seg for høye nivåer av jod.

– Basert på vitenskapelige studier og data kan vi ikke konkludere med at kvinner i fruktbar alder og ungdom vil ha nytte av et bestemt nivå av jodtilsetning, uten at det samtidig vil utsette ett- og toåringene for risiko, sier Henjum.

For høyt inntak av jod kan føre til lavt stoffskifte.

Nasjonalt råd for ernæring har pekt på at jodinntaket blant kvinner i fruktbar alder, gravide og ammende i Norge er lavt. Alvorlig jodmangel kan blant annet føre til økt risiko for spontanabort, eller dødfødsel, samt permanent hjerneskade hos fostre eller små barn.