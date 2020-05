Sommerens beste hjemmelagde drinker

Kanskje det er denne sommeren du skal lære deg å lage de beste drinkene selv? Glem rom og Cola, og prøv deg på disse forfriskende og leskende drinkene du enkelt lager selv hjemme.

Rabarbra drink (alkoholfri)

Fargerik og alkoholfri: Mye rabarbra i hagen? I tillegg til rabarbragrøt, er den super i drinker. Foto: cg.no

Ca 2 liter

Perfekt til drinker. Foto: cg.no

Vanskelighet: Lett

Tidsbruk: Ca 60 min.

Ingredienser:

2 kg rabarbra

40 g frisk ingefær

50 g friske eller fryste bringebær

250 g sukker

1 liter vann

2 lime

Slik gjør du det:

Skjær av begge endene av rabarbraen, skrell og kutt i mindre deler. Skrell ingefæren og grovhakk den.

Ha ingefæren, bringebærene og rabarbra oppi en kjele og ha i vannet slik at det såvidt dekker bærene.

Kok opp og la det småkoke på svak varme i 10 min eller til rabarbraen er blitt myk. Bruk en ballongvisp og visp til det blir en jevn blanding.

Sil blandingen over en bolle og press gjennom med en skje.

Ha blandingen i en kjele med sukkeret, la det koke opp under omrøring. Smak til med mer sukker om nødvendig. Hell blandingen i rene flasker og sett de kaldt i kjøleskapet, eller frys ned på plastikkbokser.

Til servering fyller du et halvt glass med rabarbrablandingen, ha noen limeskiver oppi glasset og fyll resten med isbiter og tonic.

Lemon Gin Summer Dream

Bruk høyeglass: Perfekt til den som liker det surt og friskt! PS: Drinken kan også lages uten alkohol. Foto: cg.no

4 glass

Disse glassene er også fine å bruke til longdrinks. Foto: cg.no

Vanskelighet: Middels

Tidsbruk: Ca 30 min + 24 timer

Ingredienser:

2 økologiske sitroner

125 g mynte

5 dl vann

250 g sukker

Drink:

1 økologisk sitron

7,5 dl farris (kald)

1,5 dl Gin (kald)

1,5 dl sitron og mynte sirup

Slik gjør du det:

Sitron og mynte sirup / DAG 1:

Vask mynten og fjern stilkene. Tilsett mynten og saften av en sitron i vannet. La blandingen stå i kjøleskap over natten.

DAG 2:

Vask sitronen og skjær den i tynne skiver. Ha blandingen fra dag 1 i en kjele, tilsett sitron og kok opp. La koke i 1 min. La den avkjøles. Sil gjennom et glasshåndkle.

Kok opp blandingen sammen med sukkeret, la dette koke på middels varme i 20 min til det blir en jevn og fin sirup. Hell sirupen i rene flasker, skru korken godt igjen og la det stå kjølig.

Summer Dream:

Skjær sitronen i skiver. Bland farris med gin. Velg selv hvor mye av sirupen du vil ha i, mer sirup gir sterkere smak. Ha drinken i glass og server med isbiter. Pynt med mynteblader. Drinken kan også lages uten alkohol.

Apricot Spritz

Superlett å lage: Litt lei av Aperol Spritz? Prøv denne varianten med aprikos. Foto: cg.no

2 glass

Perfekt til drinker med kullsyre. Foto: cg.no

Vanskelighet: Lett

Tidsbruk: 5 min

Ingredienser:

6 cl aprikoslikør

½ dl granateplesirup

4cl ferskpresset appelsinjuice

Prosecco

Appelsinskall for pynt

Slik gjør du det:

Tilsett aprikoslikør, granateplesirup og appelsinjuice i en shaker fylt med is. Rist shakeren i 20 sek.

Jensen. Kjøp den her.

Sil drinken i spritzglasset fylt med is. Topp drinken med

prosecco og pynt med et twistet appelsinskall. Nyt!

Rosa grapefrukt punch

Ingen ordentlig sommerfest uten frisk punch: La gjestene skjenke drinken selv med øse fra stor bolle! Foto: cg.no

Ca 4 glass

Perfekt til sommerpunch! Foto: cg.no

Vanskelighet: Lett

Tidsbruk: 50 min

Ingredienser:

7 stk grapefrukt

4 kvister timian

1 ss timianblader (ferske)

5 dl grapefruktjuice (ca 4 grapefrukt)

80 g honning

4 cl whiskey

2 dl rosévin

8 dl farris

Isbiter

Slik gjør du det:

Skrell og rens grapefrukten og skjær i terninger, dekk til og sett i kjøleskap. Vi anbefaler å bruke en porselenskniv, da porselen er et "dødt" materiale som ikke vil reagere med syren i frukten og gjøre at frukten holder seg bedre over natten.

Kok opp grapefruktjuicen sammen med honning og timiankvister til honningen blir oppløst.

La juicen bli romtemperert før du siler den. La avkjøles. Bland så juicen med whiskey, rosé og timianblader i punchbollen. Ha forsiktig oppi grapefruktterningene og isbiter før du tilsetter farris. Rør litt rundt og server med en øse! Enjoy!

