Det sies at vi har en egen mage for is, vær derfor varsom når du leser gjennom disse oppskriftene – du kan bli fristet!

Enkel fruktis med jus

Frisk og enkel saftis med favorittbærene dine. Del opp frukt eller bær og legg bitene i isformer. Fyll på med eplejus og legg formene i fryseren til dagen etter.

1.Silikomart ispinneformer Klassisk 2. Silikonmart ispinneformer Vintage

Lag fruktisen i små klassiske ispinneformer fra Silikomart eller disse retroinspirerte ispinnene. Det er plass til fire ispinner i formen, og det følger med 50 ispinner og et oppskriftshefte i pakken.

Fløteis på pinne

Lite slår en deilig fløteis, og du må ikke nødvendigvis i kiosken for å skaffe deg en slik godbit. Her er en enkel oppskrift på fløteis på pinne som smelter på tungen.

Du trenger:

4 eggeplommer

1 dl sukker

4 dl kremfløte

Eventuelt sjokolade, bringebær eller annet du vil smaksette isen med.

Utstyr: ispinneformer

Slik gjør du:

Skill eggeplommene fra eggehviten og pisk eggeplommene sammen med sukkeret til lys og luftig eggedosis. Pisk fløten til krem og vend den forsiktig inn i eggedosisen. Hvis du ønsker å smaksette isen kan du gjøre dette nå, for eksempel med hakket sjokolade, bringebær eller sjokoladepulver. Fyll blandingen i isformer og sett dem i fryseren i minst fem timer.

1. Hjerteformede ispinneformer fra Silikomart 2. Ispinneformer sjokoladeform fra Silikomart

De hjerteformede ispinneformene fra Silikomart lar deg lage små iskremhjerter på pinne. Perfekt som en romantisk avslutning på et godt måltid.

Ved å tilsette sjokoladepulver i oppskriften kan du lage is med sjokoladesmak, og med disse ispinneformene gir du isen et morsomt mønster som minner om en sjokoladeplate: Silikomart Easy Cream Ispinneformer Chocostick.

Rask bringebær- og yoghurtis

Lag en forfriskende is av bringebær og yoghurt, perfekt på varmedager eller som dessert midt i uka når du er fysen på noe godt.

Du trenger:

250 gram frosne bringebær

1 dl appelsinjuice

2 dl tyrkisk yoghurt

2 ss flytende honning

Slik gjør du:

Miks alle ingrediensene sammen, og fyll røren i ispinneformer som du setter i fryseren i minst 4-5 timer. Invester i noen kule iskremformer som imponerer, så kan du lage mer is så ofte du ønsker.

1. Lékué Isform 2. Isform Kaktus 3. Isform Jordbær

Lékué Isform Stabelbar er laget av silikon og er enkle å stable i fryseren. Du kan også gå for mer kreative isformer så får du is formet som kaktus eller jordbær!

Sandwich-is

Iskremform Sandwich-is

Vil du kombinere det beste fra to verdener kan du bake en deilig brownie som du skjærer tynt og legger i en egen form beregnet på å lage sandwich-is. Legg deretter på et lag med fløteis, enten en du har laget selv, eller har kjøpt i butikken, før du avslutter med et lag med brownie og legger formen i fryseren. Etter noen timer har du en magisk munnfull.

Kjøp en ferdigmiks

Det finnes også flere gode mikser å få tak i som lar deg lage god is på en-to-tre.

1. Decora Mix 2. FunCakes Mix

Decora Mix blander du enkelt med sukker, vann og fruktmasse før du heller den i ispinneformer eller en dyp bolle og setter den i fryseren.

Med FunCakes Mix lager du enkelt iskrem med vaniljesmak. Du blander bare miksen godt sammen med melk eller fløte før du setter den i fryseren.

Lag iskrem som en proff med en ismaskin

Er du en is-elsker er en ismaskin nesten obligatorisk. De finnes i utallige størrelser og varianter og tar iskrem-laging til et nytt nivå.

1. Wilfa Iskremmaskin 2. Gelato Pro fra Nemox

Med WILFA Iskremmaskin lager 1,5 liter is på en time. Mens proffutgaven Gelato Pro fra Nemox lar deg lage 1,7 liter iskrem klar til å spise på kun 15-25 minutter.

Server isen som en proff

1. Wilton Is-kjeksstativ 2. Is-skje

Med Wilton Is-kjeksstativ kan du enkelt fylle fløteis i iskjeks og servere til hele selskapet. Stativet kan også brukes til å servere krone-is på bursdagsfesten.

Har du laget fløteis i en bolle eller kjøpt ferdig iskrem i butikken får du ekstra fine og runde kuler med en is-skje med utkaster. Dette er den klassiske is-skjeen som brukes i proffe isbarer. Skjeen har en skrape som dytter ut de ferdige iskulene når du klemmer sammen håndtaket.