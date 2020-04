Vaffelcookies med sjokolade og revet appelsin

Men vaffeljernet kan brukes til så mye mer enn bare å lage vafler. Vaffelcookies er en vaffel-oppskrift litt utenom det vanlige med appelsin og sjokolade. Oppskriften er superenkel og lages som vanlig i et vaffeljern. Kanskje kan dette bli den nye vaffelfavoritten?

Gir 10-12 cookies

Ingredienser:

2 egghviter

4 ss smeltet smør

1 dl rismel

1 dl kokossukker eller annen søtning

1 ts vaniljesukker eller vaniljeekstrakt

0,5 dl havredrikk eller annen melk

1 ts revet appelsinskall

Sjokoladeglasur:

80 g rå sjokolade eller mørk sjokolade

2 ss revet appelsinskall

Wilfa vaffeljern WB-623: Hvorfor ikke steke kjeksdeigen i et vaffeljern i stedet, og dyppe dem i sjokolade etterpå?

Fremgangsmåte

Eggeskiller: Et godt redskap for å enkelt skille plommen fra resten av egget, med det unngår du søl og skader på plommen.

Varm opp vaffeljernet på nivå 6 eller 6 1/2. Vi kan anbefale et vaffeljern fra Wilfa med justerbar termostat.

Skill eggehviten fra eggeplommen, dette blir enda enklere med en BAKE eggeskiller. Hell i smeltet smør sammen med eggehvitene og visp dette til en jevn blanding. Tilsett så de tørre ingrediensene og rør rundt. Til slutt tilsettes melken før du rører inn revet appelsinskall.

Smør vaffeljernet med 1 ss smør, hell i røren og stek i rundt 3 minutter. Ta ut cookiene fra jernet og avkjøl på rist slik at de blir harde. Stek all røren på denne måten.

Mandolin: Rasp opp appelsinskall til dekor.

Etter at cookiene har avkjølt seg kan du lage sjokoladeglasuren. Sørg for at du bruker en bolle som tåler varme, og smelt sjokoladen over varmt vann. Dypp cookien i den smeltede sjokoladen og dryss revet appelsinskall over.

Se smart rivevertøy her.

Oppbevar cookiene i en lufttett boks i kjøleskapet. Merk: Jo mer sukker du har i røren og jo lenger du steker cookiene, jo mer sprø blir resultatet.