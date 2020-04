Folkekjær favoritt: Suksessterte

Eggeskiller: Et godt redskap for å enkelt skille plommen fra resten av egget, med det unngår du søl og skader på plommen.

Kombinasjonen av smakfull nøttebunn og den karakteristiske eggekremen gjør kaken til en av våre mest folkekjære favoritter her til lands. Favoritten er kjent under mange navn som "Suksesskake", eller "kake med gul krem".

Kaken består av smakfull mandelbunn og den karakteristiske gule kremen. Kremen får sin farge fra gule eggeplommer og rikelig med meierismør.

Ingredienser:

4 eggehviter

150 g sukker (du kan også bruke melis)

150 g hasselnøtter eller mandler

Krem:

4 eggeplommer

1 dl kremfløte

125 g sukker

1 ts vaniljesukker

150 g romtemperert smør

Slik gjør du:

Stivpisk eggehviter og bland inn sukker (evt melis) og malte hasselnøtter. Ta frem en form på ca. 22-24 cm i diameter hvor du har lagt bakepapir i bunnen og smurt sidene med litt smør.

Ha røren i formen og stek ved 160 grader i ca. 30 min. La bunnen avkjøles.

TIPS: Del eggehvite fra eggeplomme enkelt med en eggeskiller.

Rør sammen eggeplommer, fløte, sukker og vaniljesukker i en bakebolle. Kok opp på svak varme under omrøring – det er viktig at kremen får et ordentlig oppkok så den stivner på kaken. Ferdigstill kremen ved å røre inn smør.

Avkjøl kremen på et kaldt sted til den stivner, gjerne ved å sette den kort i fryser. Kjøp alt du trenger av bakeutstyr her.

Legg bunnen på et serveringsfat og bre kremen over.

Form topper i kremen som pynt, eller dryss over hakkede hasselnøtter, mandler eller sjokolade.

Vær gjerne kreativ med pynten – bruk små sjokoladeegg, spiselige blomster eller marsipan for en ordentlig wow-effekt.

Server og nyt!

